Bahçeli aylar önceden işaret etmişti! Yıldıray Çiçek kaleme aldı: İran'ın, Türkiye'nin duruşunu görmesi ve TRÇ ittifakı

Türkgün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'in kaleme aldığı yazıya göre, ABD ve İsrail'in haftalardır sürdürdüğü saldırılar karşısında İran direncini korurken, bölgedeki dengeler Türkiye'nin sağduyulu politikaları ve Güney Azerbaycan Türklerinin tutumuyla yeniden şekilleniyor.

Yıldıray Çiçek makalesinde, geçmişte Suriye'de YPG'ye ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında Erivan yönetimine destek veren İran rejim yöneticilerinin aksine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Türkiye ve Azerbaycan'a karşı olumsuz bir tutum sergilemediğini belirtti. Çiçek, Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayımladığı Türkçe teşekkür mesajının iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ettiğini aktardı.

''BEN TÜRKÜM; ANNEM DE BABAM DA TÜRK''

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çeşitli röportajlarında Türk kimliğini ön plana çıkararak aile içinde Azerbaycan Türkçesi konuştuğunu ifade etti. Çiçek'in aktardığına göre, Pezeşkiyan bu durumla ilgili, “Ben Türküm; annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum.” ifadelerini kullanıyor. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlarken İran'a yönelik saldırılara karşı uluslararası kamuoyunu bilinçlendirme çabası, Tahran yönetiminde karşılık buldu. Bu yaklaşımın farkında olan Pezeşkiyan, resmî sosyal medya hesabından şu Türkçe mesajı paylaştı:

“T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte sürdüreceğiz.”

ABD VE İSRAİL'İN İÇ SAVAŞ GİRİŞİMİ TERS TEPTİ

Yıldıray Çiçek'in yazısında yer alan değerlendirmelere göre, ABD ve İsrail, rejimi devirmek amacıyla İran'da bir iç savaş çıkarmak için çeşitli yollar denedi ancak başarılı olamadı. Hatta bu dış müdahale çabaları, İran halkının kendi içinde daha fazla kenetlenmesine yol açtı. Saldırılar öncesinde on binlerce kişinin katıldığı şiddetli rejim karşıtı gösteriler yerini, emperyalizme karşı vatanlarını savunmak isteyen milyonlarca insanın meydanları doldurduğu bir tabloya bıraktı.

İran'ın bu sağduyulu duruşunu sürdürmesi ve Türkiye ile ilişkilerini tavizsiz bir dostluk üzerinden geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı: '' İran, bünyesinde 35–40 milyon olarak ifade edilen önemli bir Türk nüfusu barındırmaktadır. İran yönetimi bu gerçeği asla göz ardı etmemelidir. Zira bu kadar büyük bir Güney Azerbaycan Türk nüfusuna sahip olmasına rağmen, Azerbaycan-Ermenistan savaşında zaman zaman Ermenistan’dan yana sergilenen tutumlar, İran’ın sicilinde ayıplı bir yer edinmiştir. Bugün ise bu Türk nüfus, İran’ın bölünüp parçalanmasına ve emperyalist müdahalelere maruz kalmasına karşı sağduyulu bir duruş sergileyerek, ülkenin bütünlüğünü koruma bilinciyle hareket etmektedir.''

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, aylar önce Güney Azerbaycan Türkleri hakkında şu açıklamayı yapmıştı:“İran’da olup bitenler önemli. Orada önemli oranda, 30–35 milyon Türk nüfusu var, biliyorsunuz. Oraya bir mesaj gönderdim. Traktörlere mesajdı bu: ‘Traktörler tarlayı sürmeyin!’”

Daha sonra yaptığı bir başka konuşmada ise bu mesajını şu sözlerle güçlendirmiştir: “İran’daki traktörler de herhangi bir dış bağlantılı dayatmanın ve dalaverenin bozuk tarlasını sürmeye, böylesi bir şer oyuna alet olmaya, sonucu çok tehlikeli olan istikrarsızlığa çanak tutmaya yanaşmayacak; hiçbir yanlışa ortak olmayacak, hiçbir mütecaviz girişime kalkışmayacak, emperyalizmin taşeronu olmaya heves etmeyecek, gündemine bile almayacaktır.”

BAHÇELİ'NİN MESAJI GÜNEY AZERBAYCAN'DA YANKI BULDU

Yıldıray Çiçek'in yazısına göre, Bahçeli'nin bölgeye ilettiği mesajın karşılık bulduğu ve bu sağduyulu yaklaşımın geniş kesimler üzerinde etkili olduğu aktarıldı. Yazının devamında şu ifadeler yer aldı: ''Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın uluslararası ilişkileri ve duruşu, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin ürettiği ve uyguladığı stratejiler İran için oldukça yararlı olmaktadır.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın anlamlı Türkçe mesajı bunun farkında olduğunun güçlü bir yansıması olmuştur.

İran, bölgenin huzuru, istikrarı ve güvenliği açısından bütünlüğü korunması gereken bir ülkedir. ABD ve İsrail’in emperyalist emelleri doğrultusunda İran’ın ele geçirilmesine ve dönüştürülmesine asla izin verilmemelidir.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin aylar önce dile getirdiği, Türkiye, Rusya ve Çin arasında iş birliğini öngören “TRÇ ittifakı” önerisinin önemi bugün daha net anlaşılmaktadır. Rusya ve Çin’in arka plan stratejilerinde İran’a destek vermesi ve Türkiye’nin İran’dan takdir gören duruşu birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ittifaka duyulan ihtiyaç açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

ABD ve İsrail’in yayılmacı emperyalist politikaları muhakkak dünyanın her yerinde durdurulmalıdır. Dünyanın buna gerçekten çok ihtiyacı vardır.''