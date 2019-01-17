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Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
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Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir."

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?"


Kaynak: AA
Etiketler; #devlet bahçeli
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