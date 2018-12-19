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Bahçeli'den Erdoğan'la görüşme açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur." dedi.

Bahçeli'den Erdoğan'la görüşme açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılı olduklarını bildirdi.

Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmenin sağlam ve sağlıklı bir zeminde geliştiğini belirten Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız." ifadesini kullandı.

Etiketler; #erdoğan #görüşme #ittifak #devlet bahçeli
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