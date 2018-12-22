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Bahçeli'den Fırat'ın doğusu açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi." dedi.

Bahçeli'den Fırat'ın doğusu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi." dedi. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İster Fırat'ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk'ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum ki ya beka ya da bela." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Bahçeli #fırat
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