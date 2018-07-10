MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni kabineye ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.



Bahçeli açıklamasında yeni hükümetin başarılı olacağına inandığını belirtti.Bahçeli, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, kabinede MHP'li bakan bulunmaması hakkında ise şunları söyledi:



"Prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi sırasında pazarlık ve beklenti içinde olmamıştır. Sistemin etkin ve başarılı olması için gayret göstermiştir."



Sputnik