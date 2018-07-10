banner982
İşte yeni kolluk gücü... Siyah giyecekler
İşte yeni kolluk gücü... Siyah giyecekler
Konyalı şehit Uzman Çavuş'u 5 bin kişi uğurladı
Konyalı şehit Uzman Çavuş'u 5 bin kişi uğurladı
"Tren kazasının nedeni çöken sistemdir"
Adalet Bakanı'ndan açıklama
Adalet Bakanı'ndan açıklama

Bahçeli'den flaş kabine açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Bahçeli'den flaş kabine açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni kabineye ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Bahçeli açıklamasında yeni hükümetin başarılı olacağına inandığını belirtti.Bahçeli, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, kabinede MHP'li bakan bulunmaması hakkında ise şunları söyledi:

"Prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi sırasında pazarlık ve beklenti içinde olmamıştır. Sistemin etkin ve başarılı olması için gayret göstermiştir."

Sputnik

Etiketler; #açıklama #devlet bahçeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.