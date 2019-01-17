MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur."



MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?"



MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye 'tamam' diyeceksek aynısı Körfez Savaşı'ndan sonra yaşandığı gibi yeni bir uçuşa yasak bölge kararına zımnen onay vereceksek, herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir."



MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Trump, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsetmiştir, hükümet de buna müspet yaklaşmıştır. Şayet kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge, tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur."



MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadeleri) Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz."