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Bahçeli'den Meral Akşener'e destek

İYİ Parti'deki olağanüstü kurultayla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor. Meral Akşener'in görevinin devamını sağlamalılar" dedi.

Bahçeli'den Meral Akşener'e destek

Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Afyon’da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı: 
"Öncelikle İP’in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır."
 

Etiketler; #Bahçeli #meral akşener #mhp #İyi Parti
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