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Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'e çok ağır sözler

"Ben Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum" ifadelerini kullanan Rıdvan Dilmen'e sert eleştiriler yöneltildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Dilmen'den Türk milletinden özür dilemesini istedi

Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'e çok ağır sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Erdoğan parkasız Deniz Gezmiş'tir" diyen Rıdvan Dilmen'e sert tepki gösterdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları söyledi:

Türk milletiyle bir konuyu paylaşmak isterim. Türk sporunda önemli başarılar sağlamış olan bir sporcunun bir konu üzerinde yorum yaparken bazı hatalar yanlışlıklara sürüklenmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı'na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bir yalakalığa yakışır. Şiddetle reddediyorum ve Türk milltenden özür dilemesini istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez.

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ

Habertürk'te açıklamalarda bulunan Dilmen şöyle konuşmuştu:

Belki kafa yapacaklar. Ben Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum, demokrat sol görüşlü bir insan olduğunu görüyorum. Deniz Gezmiş, Filistin’e gitmiş. Amerika’yla savaşıyor Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş de ‘kahrolsun emperyalizm’ diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor. Bakın NATO’da iki kişiden düşman olarak bahsedildi, bir ulu önder, büyük Atatürk’ten bir de Recep Tayyip Erdoğan’dan.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #Rıdvan Dilmen #deniz gezmiş #erdoğan
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Nizamettin ÖZben - 1 hafta önce
Bahçeli halt etmiş... Tabii ki RTE ile Deniz Gezmiş'in benzetilmesi abesle iştigal. Birisi Türkiye'nin tam bağımsızlığını Deniz Gezmiş, diğer yanda iktidara ABD'nin BOP projesinde eşbaşkanlık yapmak üzere iktidara gelen RTE... RTE'nin şimdiki konumu ne olursa olsun, Deniz Gezmiş'e benzetilmesi asla kabul edilemez...
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