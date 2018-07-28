ABD'nin Andrew Brunson ile ilgili tehditlerine MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'den yanıt geldi.
Tehditlerin stratejik ortaklığa gölge düşürdüğünü söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüştür? Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyeceğiz" dedi.
Bahçeli'den ABD'ye "takas" mesajı da verdi.
"ABD papazın peşine düşeceğine FETÖ'cülerin iadesini düşünmeli" diyen MHP Genel Başkanı, "ABD Pensilvanya'daki haini verirse takas imkanı doğar" ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.