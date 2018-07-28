MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD ile yaşanan "Brunson krizine" ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin "şantajlara boyun eğmeyeceğini" söyleyen Bahçeli, ABD'ye "takas" mesajı verdi "ABD Pensilvanya'daki haini verirse takas imkanı doğar" dedi.

ABD'nin Andrew Brunson ile ilgili tehditlerine MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'den yanıt geldi.



Tehditlerin stratejik ortaklığa gölge düşürdüğünü söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüştür? Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyeceğiz" dedi.



Bahçeli'den ABD'ye "takas" mesajı da verdi.



"ABD papazın peşine düşeceğine FETÖ'cülerin iadesini düşünmeli" diyen MHP Genel Başkanı, "ABD Pensilvanya'daki haini verirse takas imkanı doğar" ifadelerini kullandı.