MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Binali Yıldırım'ın istifa etmesine gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın twitterden yaptığı açıklama hakkında da "elinden geleni ardına koyma ne biliyorsan onu yap" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları özetle şöyle:



"Zillet seferi 31 Mart'ta sandığıa gömülecek Türk Milletinden yediği şamarla silinip gidecektir. "



"Herkes ayağını denk almalı herkes kendine gelmelidir. Bu vatan sahipsiz değildir. Ayrışma çatışma bölünme huzursuzluk adaletsizlik Türkiye için kader değildir, olamayacaktır. Her sorunun üstesinden muhakkak gelinecektir. Yeter ki milli ve manevi mirasa leke düşürülmesin. Ülkemiz tarihi bir dönemeçte kritik bir devirdedir. Bölgesel meseleler giderek ağırlaşmaktadır. Gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. "



"YSK'YI TANIMIYORSA SEÇİME DE KATILMASIN"



"CHP'liler YSK tanımıyormuş, bu iddialardaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Yok eğer katılacaksa iddialarını çok acil ispatlasın. CHP ateşle oyun olmayacağını eninde sonunda öğrenecektir. Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar. Kinlerini bilemişler 1 Nisan sabahına çıksak diye bekliyorlar. Esasen başlarına geleceği biliyorlar, çatılarının uçacağının farkındalar. Çatık kaşlarıyla çatlamış vicdanlarıyla intikam yarışındalar.



MHP İLE İLGİLİ HABERLER



MHP ile ilgili haberlere sert tepki göstereN Bahçeli, "Sosyal medyadan zehir kusanlar son günlerde iftira atanlar, Palu ailesinden çıkmış gibidir" dedi.



BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFASI



"Bize göre Sayın Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yoktur."



TRUMP'IN TEHDİT MESAJLARINA CEVAP



"ABD'nin Türkiye ile zoru vardır. Zannedersiniz ki twitter başında bitmek bilmeyen bir nöbete girmiştir. ABD Başkanı Türkiye'nin tehditlere aldırmayacağını unutmuştur. ABD Başkanı yine şaşırmış yine sinirleri germiş. Demekki kalın kafaları almamış zulmün elebaşları anlamamış. ABD PKK PYD'yi kürt olarak görüyorsa caniliğin mihmanlarıdır. Teröristlere bırakınız kürt demeyi insan demek bile ihanettir. Trump'ın PKK PYD YPG'yi kürt olarak tarif etmesi su katılmamış alçaklıktr. Teröristler mücadele edersek Bay Trump ekonomik olarak mahvedermiş. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Senin para baronların varsa bilesinki Türk milletinin eğilmez başı bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma ne biliyosan onu yap senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine? Bu saatten sonra Fırat'ın doğusuna girip önümüze giren teröristi öldürmek hakkımızdır. Kürt kökenli kardeşlerimzii teröristlerle aynı görene diyorum ki hodri meydan. Türk milletinin kitabında ne kaçmak ne korkmak vardır. Trump'ın mesajıyla müttefiklik yoğun bakıma alınmıştır. Aç kalabiliriz açıkta yaşayabiliriz yoksul düşebiliriz ama size boyun eğersek sizden aman dilersek sizden medet umarsak bize yazıklar olsun hayat bize haram zıkkım olsun. en iyi bildiğiniz şey öldürmek en iyi yaptığınız kumpas kurmak komplo icat etmek. Kimseden emir almayız kimseden izin almayız icazet istemeyiz. Trump'ın sözüyle hareket etmek yok olmak anlamına gelecektir."

