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Bahçeli'den yeni açıklama: Cumhur İttifak'ı devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısındaki 'Kendi yolumuzu çizeceğiz. Artık hiçbir ittifak arayışında değiliz' açıklamasının ardından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. 'Bahçeli 'Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok' ifadesini kullandı.

Bahçeli'den yeni açıklama: Cumhur İttifak'ı devam ediyor

A Haber'e açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifak'ı devam ediyor, yerelde ittifak yok" ifadelerini kullandı

Erdoğan'dan yeni ittifak açıklaması:

Cumhur İttifak'ına leke gelmesini istemeyiz. İttifakta sorunumuz yok

"MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin şu anda gündemde olmadığını ancak görüşmenin olmaması için bir sebebin bulunmadığını bildirdi


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #ittifak #cumhur ittifakı #AKP #ittifak bitti mi
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