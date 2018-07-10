Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni kabine yorumu geldi. Bahçeli, ''Yeni kabinenin başarılı olacağını ümit ediyorum'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin değerlendirme geldi.



Bahçeli, yeni kabineye ilişkin, "2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir" dedi.



Parti olarak üstlerine düşen görevleri yerine getireceklerini söyledi Bahçeli.



Bahçeli, kabinede MHP'li bakan bulunmamasıyla ilgili soruya ise "Prensip meselesi" diye yanıt verdi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, kabinede MHP'li bakan bulunmaması hakkında ise şunları söyledi:



"Prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi sırasında pazarlık ve beklenti içinde olmamıştır. Sistemin etkin ve başarılı olması için gayret göstermiştir."





ulusal.com.tr