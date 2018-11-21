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Bahçeli Erdoğan görüşmesinin ardından AKP'den ilk açıklama

AKP Sözcüsü Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız." dedi.

Bahçeli Erdoğan görüşmesinin ardından AKP'den ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız." dedi.

Çelik, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz." diye konuştu.

AKP ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak konusunda Çelik, "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız bir araya gelerek, rapor sunacak ardından Genel Başkanlar tekrar bir araya gelecek." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çelik #ittifak #görüşme #Bahçeli #erdoğan
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