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Bahçeli Esad'ı hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soçi'de varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu söyledi, Amerika'nın bölgedeki amacının kaos olduğunu belirtti. Ancak bir yandan da yıllardır Amerika ve desteklediği terör örgütleriyle mücadele eden Suriye Lideri Beşar Esad'ı hedef aldı. Bahçeli, Suriye hükümeti ile yapılabilecek diyalog ve işbirliğine de sert çıktı "akıllarını başlarına alsınlar" dedi.

Bahçeli Esad'ı hedef aldı

Türkiye ve Rusya'nın Soçi uzlaşısına destek verdi, ancak Suriye ile işbirliğine karşı çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Kadın Kolları toplantısında konuştu, Suriye ile ilgili yaşanan son gelişmelerden memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Bahçeli, uzlaşı sonrası düşürülen Rus uçağını hatırlattı, ABD'nin bölgede bir kaos unsuru olduğunu vurguladı. 

Bahçeli Soçi uzlaşısına destek verdi ama, Suriye Lideri Beşar Esadı da hedef gösterdi. Esad için "katil" ve "zalim" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Bahçeli #açıklama #esad #suriye #idlib #soçi
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