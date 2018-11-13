Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



Parçalanmamızı kurguladılar devleşen mücadelemizle engel olduk. Birbirimizden kopuşumuzu planladılar kenetlenerek işgal planlarını buruşturup yüzlerine fırlattık.



Başaramadılar nitekim Türk milletinin milli haysiyetine leke süremediler.



Asla taviz vermedik ancak hala durmuyorlar pes etmiyorlar.



Bu amaca hizmet etmek için terör örgütlerini teşvik ederek mazisi yüzyılları bulan vahşi emelleri diri tutuyorlar. Durgunmuyuz yoksa atılgan mı bunu değerlendiriyorlar.

Korkak mıyız yoksa sabırlı mu bunu analiz ediyorlar. Türk milletini tanımayanlar mutlaka rezilliklerinin içinde boğulup gideceklerdir.



Milli bünyemizi kundaklamaya çalışıyorlar. terör örgütlerini siyasi ve stratejik planları doğrultusunda kullanıyorlar. Özellikle ABD aynı senaryonun içinde olmaktan utanmıyor.



Teröristlerinin başına ödül koyulması zaman itibariyle kuşku uyandırıcıdır. ABD'nin YPG'yi kollayıp PKK'yı hedef alması yeni bir kandırmacadır.



Dünya alem bilir ki YPG eşittir PKK'dır. ABD, YPG'yi desteklemekte, eğitim desteği vermektedir. ABD ile YPG arasında Suriye'nin bölünmesi hususunda adi bir paslaşma bulunmaktadır.



Sinsice kalleşçe devam etmektedir.



Başına 12 milyon dolar dedikleri teröristlerin bizim gözümüzde delikli kuruş kadar değeri yoktur. Milletimizin gözünü boyayacağını zannetmesinler.



YPG demek PKK demektir, ölüm demektir. Bebeklere sıkılan kurşun, mazlumlara ihanet demektir.YPG'nin yuları Kandil'in elindedir.



PKK da teröristtir, YPG de teröristir. Hiç bir fark yoktur. Yeni vandal oyuna Türkiye Cumhuriyeti düşmeyecektir.



Merak ediyoruz bu ödül parasının sponsoru kim olacaktır. ABD terörle arasına mesafe koymadıkça YPG demek PKK demek ABD demek olacaktır.



Bize göre 1. Dünya Savaşı'nın sancıları geride bırakılmış değildir. Paylaşım kavgaları dehşet verici hale bürünmüştür. Tarihin akışını değiştirmek isteyen yabancı odaklar ve yerli işbirlikçileri gönül bağımızla irtibatımızı kopartmak istemişlerdir.



Türkiye düşmeden insanlık düşmeyecek gölgemiz devrilmeyecektir. Türkiye'den bir Irak çıkarmaya gayretle heves edenleri acıklı bir son beklemektedir.



Terör örgütleriyle amansız ve talihsiz mücadele edilerek Fırat'ın doğusu da batısı da tertemiz yapılmalıdır.



Medeniyetler ve milletler mücadelesinde yenilmeyeceğiz, eğilmeyeceğiz, mahçup düşmeyeceğiz. Zalimlere karşı dimdik duracağız.



Tarih şuuru anlam bunalımına çaredir, kimliksizliğin şifa kaynağıdır. Tarihi şuurla idrak edemezsek gelecek hakkında konuşacak yüzümüz olmayacaktır.



Ortadoğu'daki şiddet ve savaşın bitişi ne zaman anılacak? Paris'teki anma toplantılarında milliyetçilik adeta öcü gibi gösterilmiştir. Sömürgecilik ile milliyetçiliği karıştırmak ahmakçadır.



1. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 20 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Dünya üzerinde yaşanan tahribat korkunç boyutlara ulaşmıştı.



11 Kasım 1918'de bir ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştu. Aynı zamanda bu Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu olmuştu. En fazla külfete biz katlanmıştık.



Osmanlı Beyliği 1299'da 5631 km2 lik bir alanda kurulmuştu. Beylik aşamasından devlet aşamasına geçtiğinde toprakları 95 bin km2 ye ulaşmıştı.



En geniş zamanlarında 24 milyon km2 lik bir coğrafyada hüküm sürüyordu. Ne kadar güçlü ve muktedir bir tarihe sahip olduğumuz görülecektir.



1699'dan 12 Ağustos 1914'e kadar geçen sürede yaklaşık 20 milyon km2 toprak kaybettik.



Türk milleti enkazın içinden doğrulmayı bildi. Bağımsızlığı namus belledi. Biz 1. Dünya Savaşı'nın neresini tutup neresine saygı duyacağız? Döktükleri kandan, çaldıkları topraklardan hiç pişmanlık duymuşlar mıdır? Bize Macron ne diyecektir? Merkel ne diyecektir?



1. Dünya Savaşı'nın mirasının üzerine utanmadan kapaklanan bu isimler hangi barıştan, huzurdan bahsetmektedir? 1 damla petrol için tarihsel birikimlere savaş açanlar bu dünyada değilse ahirette hesabını verecektir. Çekildiğimiz hiç bir coğrafyada barış yoktur, adalet yoktur, saadet ve selamet yoktur. Ahımızı alanlar bu dünyada gün yüzü görememişler, ilelebet de göremeyeceklerdir.

İnfazımızın ilanı olan malum Ateşkes Anlaşması bizim ayaklarımızın altındadır.



Atatürk'ü sevenler, sevmeyenler cephesi tehlikeli şekilde tırmandırılıyor. Anıtkabir ile Kocatepe arasında aşılmaz duvarlar örülüyor. Bu yanlıştır cepheleşme tetiklenmektedir.



MHP Anıttepe ile Kocatepe arasına çekilmiş çelik bir halattır. Atatürk de bizimdir, Ankara da bizimdir, camii de bizimdir, cemevi de bizimdir. Doğulusu da biziz, batılısı da biziz, güneylisi de bizden, kuzeylisi de bizden bir parçadır. Biz büyük Türk milletiyiz.



Bunun altından kalkamayacaklardır. Gelişmeler ve gidişat hayra alamet değildir. Atatürk bahanesiyle mukaddesimize tahammülsüzlük sergilenmektedir. Milli ve manevi değerlerimiz örselenmektedir. Türkiye üzerinde kumar oynanmaktadır.



Diğer yanda Diyanet İşler Başkanı 9 Kasım'da esefle kınadığımız fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun tamamen insani duygularla yapıldığı bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından açıklanmıştır.



Kimin kimle düşüp kalkacağı bizim meselemiz değildir.



Anlayamadığımız, tuhafımıza giden husus fesli Türk düşmanını ziyaret ettiği tarihtir. Yılın diğer günlerinin suyumu çıktı. Durdun durdun da 10 Kasım'dan bir gün önce mi hasta ziyareti yerine getirdin? Bu nasıl bir aklın, nasıl bir çarpıklığın mahsulüdür? Bu fesli münafığı onaylamak, ona arka çıkmak değil midir?



Ne istiyorsunuz Cumhuriyetten? Atatürk düşmanlarına zırh olmanızdaki gaye nedir?



Diyanet İşlerinin görevi vatansızları anma, alkışlama görevi değildir. Aksi tavır ayıptır, günahtır. Hangi kurumuş vicdan hangi satılmış ruh varsa duysun ve bilsin Gazi Mustafa Kemal milletimizin ortak değeridir, bu değişmeyecektir. Bu yolun sonu karanlıktır, buhrandır.

