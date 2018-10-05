MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki söz düellosu tehlikeli gerilime dönüştü. Önce iki lider Twitter üzerinden karşılıklı sert ifadeler kullandı. Ardından Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde bir grup Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Protestoda bulunanlar gözaltına alınırken, MHP Genel Merkezi görevden alma kararı aldı.

Önce Twitter'da tartıştılar, ardından sokakta tırmandı gerginlik.



Bir grup slogan attı, Akşener yanıt verdi.



MHP ile İyi Parti arasındaki tartışmalar alevlendi. Önce twitter üzerinden yapıldı tartışmalar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Akşener’in grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.



Bahçeli daha da ileri gitti, “sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın” dedi.



Akşener’den Bahçeli’nin açıklamalarına ise jet yanıt geldi.



Karşılıklı açıklamalarla tırmanan gerginlik sonrası bir grup MHP’li Akşener’in Beylerbeyindeki evinin önüne gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi.



Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından ise önemli gelişmeler yaşandı.



MHP Genel Merkezi MHP Üsküdar İlçe Teşkilatını görevden aldı. MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, “Üsküdar İlçe Teşkilatı İl Başkanlığı ve Genel Merkez'in bilgisi dışında hareket ettiği için görevden alınmıştır" dedi.



Ardından gözaltı bilgisi geldi. İstanbul Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

