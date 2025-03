Bahçeli, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı

Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu vurguladı. Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, milli, üniter, demokratik ve sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez bir değerdir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri, her türlü müdahale ve muameleye yön verir. Hukuki, insani ve inanç temelli her insan eşittir. Görevi, makamı veya mevkii ne olursa olsun, her bireyin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ideolojik, politik veya ekonomik üstünlüğe maruz bırakılamaz, ayrıcalıklı bir duruma sahip olamaz."

Bahçeli, Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu belirterek, suç işleyenlerin hukuki takibe tabi tutulması gerektiğini vurguladı:

"Kanunen suç kabul edilen eylemler göz ardı edilemez. Hukuk ve adalet karşıtı bir yaklaşım, asayişsizlik ve şiddet ortamına yol açar. Adaletin ve hukukun çiğnenmesi, devletin ve halkın güvenliğini tehlikeye atar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufa sabırla yaklaşmak ve hukukun vereceği karara saygı göstermek, her birimizin sorumluluğudur."

Bahçeli, şiddet ve terörün, insan onurunu hiçe saymak ve insanlık değerlerini yok etmek anlamına geldiğini belirtti ve şiddetsiz, huzurlu bir Türkiye için mücadeleye devam edeceklerini söyledi:

"Şiddet insan onurunu çiğner, terör ise sistematik bir şiddettir. Milliyetçi Hareket Partisi, bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele için uzun süredir önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda önemli bir rapor hazırlandı ve bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bahçeli, Türkiye'nin huzur dolu bir yüzyıla doğru adım adım ilerlediğini belirterek, iç ve dış tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.