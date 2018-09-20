Yerel seçimlerde ittifak tartışmaları ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını söyleyerek ittifak için adımı attı. Bahçeli özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki illerde Kürt aşiretlerle görüşülmesi gerektiğini kaydetti, "Kayyum atanan belediyeler yeniden PKK davranış modelleri ile karşı karşıya kalmamalıdır" dedi.

Yerel seçimlerde "Cumhur ittifakı"nın sürmesi için ilk adım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıkladı.



"Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı? MHP İstanbul'da bir aday çıkartarak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var"



Bahçeli, Ankara ve İzmir'in ise yapılacak müzakerelerde belli olacağını söyledi.



Devlet Bahçeli, Doğu ve Güney Doğu illerinde HDP'nin kazandığı ve sonrasında kayyum atanan belediyelerle ilgili de konuştu. Bu bölgelerde Kürt aşiretlerle görüşülmesi gerektiğine dikkat çekti.



Türkiye, 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 101 büyükşehir il, ilçe, belde seçim çevresini kayyuma götürmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu yerler yeniden PKK davranış modelleri ile karşı karşıya kalmamalıdır. Terörün dışında, Kürt kökenli, Güneydoğu Anadolu’da yaşayan aşiretlerin iradesini alarak, onların iradesiyle adaylar belirleyerek PKK’yı siyasi boyutta da yok edebilecek birliktelik diyorum ben. Yani onlar demeli ki ‘biz artık PKK’lı bir belediye başkanı istemiyoruz, huzur istiyoruz’."



Bahçeli ittifakla ilgili AKP'den "istekli bir yaklaşım" gelmemesine de değindi. "Doğru bir davranış. Ülkeyi yönetiyorlar. Hemen aceleyle, dolduruşla, dört lafla bir strateji ortaya koyarlarsa işleri var" diye konuştu.



ulusal.com.tr