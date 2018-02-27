18 Mart’taki kurultayda genel başkanlık için aday olacağını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye düzlüğe çıkana kadar iktidara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart’taki kurultay öncesinde topladığı son Merkez Yönetim Kurulu(MYK) toplantısında, “adayım, 50. yılı kutlamak istiyorum” dedi.



15 Temmuz sonrasındaki gelişmeler ve ittifakın neden zorunlu hale geldiğini anlatan Bahçeli, “Türkiye’nin beka sorunu devam ettiği ve AKP milli duruşunu sürdürdüğü müddetçe” destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Bahçeli, MYK üyelerine televizyondaki bir reklamı anımsatarak espriyle, “görüyorsunuz, konuşmaya gerek yok” ifadelerini kullanarak veda etti. Bahçeli, 18 Mart kurultayı öncesinde son MYK toplantısını gerçekleşti. “Teşekkür ve veda” temasında geçen ve parti içine dönük mesajlar veren Bahçeli, Türkiye ve MHP üzerinde oynanan oyunları sabırla, sonuna kadar mücadele ederek bozduklarını kaydetti.



7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri sürecinde Türkiye’nin cepheleştirildiğini, CHP, HDP ve İYİ Parti gibi partilerin karanlık güçleri de arkalarına alarak yüzde 49-51 bloklaşması yarattıklarını anımsatan Bahçeli, 15 Temmuz’la birlikte Türkiye’nin beka sorunuyla karşı karşıya kaldığını vurguladı. MHP’nin Türkiye’nin geleceğine sahip çıktığını belirten Bahçeli, “Gaflet ve ihanet cephesinde yer almadık. Türkiye’nin bekası için önalan yaklaşım içinde olduk” dedi. Bahçeli, AKP ile ittifakın bu süreçte kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, “Türkiye’nin bekası için güç birliğine gittik. Beka sorunu devam ettiği sürece, iktidarın da milli duruşunda bir değişiklik olmaması halinde Türkiye düzlüğe çıkana kadar desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oturuncaya kadar, “Cumhur ittifakının” süreceğine vurgu yapan Bahçeli, MHP’nin tutumunu anlamakta güçlük çekenler için, “şimdi anlamayanlar ileride anlayacaklar” değerlendirmesini yaptı.



‘İhaneti unutmayacağız’



Bahçeli, 18 Mart’taki kurultay sürecinde herkesi kucaklayacak bir strateji izleneceğini ve geçmişteki ihanetleri unutmadan yola devam edeceklerini belirtti. “İhanet edenleri unutmayacağız” diyen Bahçeli, yılmadan partinin büyümesi için çalışacaklarını vurguladı. Bahçeli, 18 Mart’taki kurultayda genel başkanlık adaylığını açıklarken, “İlk kez size açıklıyorum, adayım. MHP’nin 50 yılı kutlamalarını görmek istiyorum” dedi. Bahçeli, MYK üyelerine espriyle veda etti. Muhalif hareketi sırasında MYK’dan kopmalara göndermede bulunan Bahçeli, kalanlar için, “karargâhınızı, evinizi korudunuz” diyerek teşekkür etti. Bahçeli, bu çerçevede bir anlam ifade etmesi amacıyla tunçtan yaptırdığı MHP Genel Merkezi’nin maketini hediye etti. Televizyonlardaki reklam filmini anımsatan Bahçeli, “Son zamanlarda televizyonlarda bir reklam var. ‘görüyorsunuz, konuşmaya gerek yok, görüyorsunuz’ diye. Siz de görüyorsunuz konuşmaya gerek yok, görüyorsunuz” şeklinde esprili ifadeler kullandı.



Kaynak: Milliyet