Bahçeli Meclis’te konuştu: “82. il KKTC olmalıdır!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başladı. Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Hakikat neredeyse biz oradayız. Açık ve açıklayıcı sözlerimizi eğmeden bükmeden seslendirmekten vazgeçmeyeceğiz. MHP'nin sözü dobra ve donanımlıdır.”

“KIBRIS TÜRK’TÜR, TÜRK’ÜN ÖZ VATANIDIR”

Bahçeli, Kıbrıs konusuna değinerek şu sözleri dile getirdi: “Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır. Bu haklı ve haikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur. KKTC'nin 6. cumhurbaşkanını seçmek için Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmiştir.”

Bahçeli, seçim sonuçlarına da değinerek, “KKTC’ye hizmetleri geçen Sayın Ersin Tatar, bu demokratik yarışta maalesef geride kalmıştır. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk’tür hep de böyle kalacaktır.” ifadelerini kullandı. Seçimlere katılım oranının düşük olduğunu belirten Bahçeli, “Seçimde katılım oranı yüzde 62 düzeyinde gerçekleşmiş. Sayın Tufan Erhürman yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Katılım çok azdır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır.” dedi.

Bahçeli, KKTC’nin Türkiye’ye katılması yönünde açık çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Seçim sonucu açıklanmış olsa dahi parlamento acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceği ilan edilmeli, Türkiye’ye katılım kararı alınmalıdır. Meselenin demokratik haklarla alakası yoktur. Mesele vatan, güvenlik, beka, onur ve şeref meselesidir.” Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Türk milletinin can damarıdır.”

“81 DÜZCE’DEN SONRA 82 KKTC OLMALI”

MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasının en dikkat çeken bölümünde şu sözleri söyledi: “KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Biz Kıbrıs’a bakınca vatan görüyoruz. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz.”