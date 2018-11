Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz konusuna değinen Bahçeli, "Sabrımızı yanlışa yormasınlar" dedi. Televizyonlarda Andımız'ın tartışma konusu olmasına da "Türk milleti kimdir? sorusuna cevap arayanlar söyleyin bize, asıl siz kimsiniz?" ifadelerini kullandı

Bahçeli'nin Grup konuşmasından satırbaşları şöyle:



Atatürk Türk milletine kendisini adamış, inanmış ve ülkü sahibi bir şahsiyettir. O'nun karakterinde taviz ve tslimiyetin kırıntısı yoktur. 10 Kasım matem döneminden ziyade Gazi Mustafa Kemal'in daha da anlaşılması için bir fırsat ve eşik olmalıdır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir. Türkiye'nin iftiharıdır.



Atatürk demek zehirli hedeflere tam bağımsızlık ülküsünde buluşmak demektir. Atatürk demek Türk demektir cumhuriyet demektir.



Keşke Yunan galip gelseydi diyenler emin olunuz ki bizden değildir asla Türk milletinden sayılmayacaktır.



Başkalarına özenen aslını inkar eden geçmişinden utanan köksüzler ne Türk ne de müslüman olabileceklerdir.



Çatık kaşlar asık yüzler sinirli suretler hoşgörü ve merhamete duyarsız zihniyetler giderek yaygınlaşmakta giderek kalabalıklaşmaktadır. Bu tablo hepimiz için endişe vericidir. Kadına şiddet vakaları taciz ve tecavüz olayları adeta sıradanlaşmıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi geçim zorlukları ekonomik sıkıntılar sıraya dizilmiştir. Böylesi bir zamanda fabrikalar neden yanar? hatta neden yakılır?



Türkiye ekonomisi içine çekildiği kur savaşından ağır hasar almıştır fakat ülke bizimdir vatan bizimdir devlet bizimdir.



Dün açıklanan enflasyon rakamlarını herkes gördü. Herkes aklı yettiği kadar analiz etti. Bir gerçek vardır ki enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır.



Dün açıklanan ekim ayı enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek rakamıdır. Gıda enflasyonu %30a yaklaşmıştır. Anlaşılan enflasyonla mücadele kapsamında yapılan indirimlerin etkisi sınırlı olmuştur.



6 ana başlıkla düzenlenen KDV ve ÖTV indirimlerinin nasıl bir sonuca varacağını kısa sürede göreceğimiz mümkündür.



İç ve dış gelişmelerden dolayı kurdaki gerilim hafiflemekte TL gün be gün değer kazanmaktadır.



Sormak ve öğrenmek isteriz ki döviz artınca fiyat etiketlerini anında şişirenler döviz düşünce neden aynı anda geri indirmiyorlar?



Stokçular karaborsacılar ekonomik kuşatmadan nemalanmaya çalışan utanmazlar, bu millet sizi tanıyor, sizi biliyor.



Dövizin yükselişinden fiyatları arttıranar inince geri almazsa kazandıkları her lira haramdır zıkkımdır burunlarından gelecektir.



Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu savunmak en temel en öncelikli görevimizdir. Bu görevden kaçmayacağız. Doğru bildiklerimizi söylemekten kralı gelse çekinmeyeceğiz.



Tencere pişirip kapağında yiyen kıt kanaat geçinen gramla yiyecek alan sessiz milyonların aç yatıp aç kalkanların sözcüsüyüz ve sonuna kadar gönüllerindeyiz.



Terör örgütleri neredelerse oraların imhası dağıtılması acilen sağlanmalıdır. Türkiye'nin şu an yürüttüğü terörle mücadelesi kararlıdır takdire şayandır. Türkiye sözünü yere düşürmemiş ilk etapta lazım gelen müdahaleyi yapmıştır.



TSK ile ABD askerleri münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetine başlamıştır. Bunun naasıl bir gelişmeye sahne olacağı yakında ortaya çıkacaktır.



PKK ile YPG'nin birbirinden ayrılacağı YPG'nni Suriye örgütü haline getirileceği iddiaları dillendirilmektedir. PKK YPG'den nasıl ayrılacaktır? Dahası PKK PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır?



ABD'nin İran'a başlattığı ve ülkeyi zora sokacak yaptırımlarından Türkyie'yi muaf tutması değerlidir. Buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Cumhuraşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki telefon diplomasisi diyalogların yeniden kurulması bakımından anlamlıdır.



Terörle masa kurulmaz. Teröristle müzakere yapılmaz. Aman dileyerek taviz vererek akan kan durmaz cinayetler son bulmaz. Geçmişte yaşananlar tecrübedir. Terörün bitişi konuşmayla olmaz. Hainleri yok etmeden milli huzur ve sükunet gerçekleşemez. Teröristlerle kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir ve buna kimse cüret etmemelidir.



Türkiye'yi dışlayarak Ege ve Akdeni'de asla hakimiyet kurulamaz. Akdeniz bir zamanlar Türk gölüydü. Biz bunu unutmadık. Sabrımızı yanlışa yormasınlar, olgun tavrımızı ürkeklik görmesinler, olayları soğukkanlılıkla izlememizi pısırıklık sanmasınlar.



Irak seçimlerinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Hükümet henüz kurulamadı. Irak Türkmenleri görev beklemektedir. Irak'ta cumhurbaşkanı ve başbakan yardımcılığına Türkmen kardeşlerimiz atanmalıdır.



Bitmiş tartışmaları yeniden alevlendirmek hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Son günlerde TV ekranlarında Türklük konuşuluyor. Türk milleti masaya yatırılıyor. Her konuda bilirkişi olduğunu sanan gafiller, ileri geri ağızlarına geleni gündeme taşıyorlar. Nerede soyu sopu karışık kişi bulunuyorsa ekranlara geçip ahkam kesiyor veya buldukları gazete sayfalarında yazıp çiziyorlar.



Her konuyu çözüme kavuşturdunuz da geriye sadece Türk milleti kimdir sorusuna cevpa armak mı kaldı. Nereye ulaşmaktır derdiniz? Kırdığınız ceviz kırkı geçti. Baltanız defalarca taşa değdi. Türk milleti kimdir? sorusuna cevap arayanlar söyleyin bize, asıl siz kimsiniz? Kıyısında köşesinde yer almadığınız bir değerle iligi beyanat vermek ne haddinize ne hakkınızadır? Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz. Herkesin aidiyetine saygı duyuyoruz. Anca Türk milletini tartışmak düşmana poz vermek emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir milliyetçi ve ülkücü buna razı olmaz.



Biz Türklüğümüzle övünürüz. Türk'üz Türkçüyüz. Türk millet için gerekiyorsa koşa koşa ölmesini biliriz. Türkçülük ırkçılık değildir. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demekten de asla yorulmayız.