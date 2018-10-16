MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. ABD'nin yaptırımlarına karşı "Türk'e kefen biçilmez" diyen Bahçeli, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili de "papaz gitti kavga bitti. Papaz büyüsü bozuldu" dedi. Bahçeli, 13 gündür haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için de "İnsan aklıyla alay ediyorlar. Kimse saman altından su yürütmemeli" ifadelerini kullandı

Bahçeli'nin Grup konuşması şöyle:



Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. Kanlı hesaplaşmalar kanlı planlar birbirine eklenerek kökleşmektedir. Uluslararası toplum kendi kendinin kuyusunu kazmaktadır. Adalet ve ahlak ilkeleri yok sayılmaktadır. İsrail Gazze'de yıkımk ve katliamlarına devam etmektedir. Gazzede barışçıl gösteri yapan kardeşlerimize İsrail hiç acımadan silahla karşılık vermiştir. Sonuç olarak 7 kardeşimiz hayatını kaybetmiş 200'den fazlası da yaralanmıştır. Şiddet İsrail'in vazgeçemeyeceği politika haline gelmiştir. Allah var gam yoktur.



Terörün olmadığı huzur ve güvenliğin tam hakimiyet kurduğu bir dünyayı rabbimden niyaz ediyorum. Kurulan tuzaklar anbean bozulmuştur. Provokasyonlar kaynağında kurutulmuştur. Biz bu ülkeyi akşamdan sabaha kurmadık, birileri istiyor diye vazgeçmeyeceğiz zorluk varsa dayanacağız. kuşatma varsa yaracağız.



ABD teröre çanak tutmaktadır. Biz bundan sonra NATO çatısı altında nasıl çalışacağız? ABD tavır ve tutumunu sadeleştirmelidir. Türkiye'nin yanında mı PKK-YPG'nin yanında mı? ABD sözde Kürdistan hayaliyle avunuyor. PKK/YPG silah desteğiyle palazlanıyor. Türkiye buna sessiz kalamaz.



Menbiç'te teröristler çukurlar kazıyor. Türkiye sessiz kalamaz. Zulüm koalisyonuna tepkisiz duramaz. Fırat'ın doğusu tehdt olmaktan tamamen çıkarılmalıdır.



Papaz Türkiye-ABD ilişkilerini resmen zehirledi. Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurdu. Papaz'ın serbest bırakılmaması halinde ilave yaptırımlar geleceğini ilan etti. Bakanlarımız ABD yaptırım listesine alındı. Trump twitterdan tehditlerini paylaştıkça kur arttı döviz yükseldi enflasyon patladı.



Türkiye ABD tarihinin en kötü durumuna paldır küldür çakıldı.



Trump Oval ofis'te papazıo hasretle kucaklamış, dua ettirmiş, sanki Vietnam'dan Irak'tan dönen askeri gibi karşılamıştır. İlk bakışta yüzeysel olarak diyebilirizki, papaz gitmiş kavga bitmiştir. Papaz büyüsü bozulmuştur.



Papazı almak için her dayatmayı yapan ABD Başkanı yarın başka bir meseleyle aynı şeyleri yaparsa ne yapacağız? Yine döviz kuruna mı bakacağız?



Trump kendisini Ali Kıran Baş Kesen mi görmektedir? Canı sıkılında terör örgütlerine silah verecek ama biz bunu görmeyeceğiz. Bu mu bekleniyor? Casuslar ülkemzdde cirit atacak, FETÖ'cüler Pensilvanya'da keyif yapacak biz bunu görmeyeceğiz. Bu mu arz ediliyor? Türkiye ABD'nin sömürgesi değildir. Türkiye ABD'nin 51. Eyaleti de değildir. Trump uyuyorsa uyansın, uyanıksa ayağa kalsın. ABD Başkanı büyük Türk Milleti'ni hafife almasın. Bu işin şakası yoktur. Bu konunun ederi gideri ortası da yoktur. Türk'e kefen biçilmez.

Cevabını aradığımız soru şu dur; Pensilvanya'daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Türk adaleti karşısına ne zaman çıkarılacaktır?



Meselemiz Türkiye'nin saygınlığıdır. Pensilvanya'daki papazı istiyoruz. Vermezlerse de ne yapıp edip söke söke alacağımızı biliyoruz.



Kayıp Suudi Gazeteci:



İnsan aklıyla alay edilmektedir. Kaşıkçı'dan izyoktur haber yoktur. Zannedersiniz buhar olmuştur, zannedersiniz yer yarılıp içine girmiştir.



Konsolosluk binasına girişi yansıyan ama çıkışı gözükmeyen Kaşıkçı'nın durumu için kimse kaçak güreşmemeli, saman altından su yürütmemelidir.



İttifak



Cumhur ittifakı mahalli idari seçimlere yön vermeli.



CHP'nin İş Bankası Hisseleri



CHP İş Bankası hisseleri gündeme gelince çılgına döndü. Yok öyle miras yedilik. CHP Atatürk ile çoktan yollarını ayırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı, CHP'yi evlatlıktan reddeder, mirastanda mahrum ederdi.



