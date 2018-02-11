MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında konuştu. Bahçeli, "Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır. Beka yoksa gellecek yoktur. Bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir geleceğin bekleyeceği siyasi gelişmelerin nasıl şekilleneceği milletimizin kardeşliğinin nasıl sürdürüleceği hepimizin düşünmesi gereken hayati konulardır. Bu önemli konuların milletimizin lehine sonuç verebilmesi partimizin yapacağız ustaca siyasi hamlelere, komploları görme ve çözme yeteneğine, sorunları milletimize anlatabilme becerisine bağlı olacaktır. Bu nedenle hepimize düşen görevin fazlalaştığı yeni dönem partimizin milletimiz nezdindeki yerini güçlendirecektir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:



Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik, içmeyeceğiz. Olayların perde arkasını görmeden öne çıkmadık, çıkmayacağız. Dünyevi menfaatler uğruna geçmişi silmedik. Aksine hizmet etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi ihanet kuşatmasını dağıtacağız. Onun bunun önünde el pençe divan durmayacağız.







"TÜRKİYE AĞIR BİR BEKA SORUNU YAŞAMAKTADIR"



Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır. Beka yoksa gellecek yoktur. Bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir geleceğin bekleyeceği siyasi gelişmelerin nasıl şekilleneceği milletimizin kardeşliğinin nasıl sürdürüleceği hepimizin düşünmesi gereken hayati konulardır. Bu önemli konuların milletimizin lehine sonuç verebilmesi partimizin yapacağız ustaca siyasi hamlelere, komploları görme ve çözme yeteneğine, sorunları milletimize anlatabilme becerisine bağlı olacaktır. Bu nedenle hepimize düşen görevin fazlalaştığı yeni dönem partimizin milletimiz nezdindeki yerini güçlendirecektir.



MHP bir yanda tehditleri öngörü ile teşhis ederken diğer yanda Türkiye'ye hizmet için çalışmalarını sonuçlandıracaktır. Yaşanan bugünkü sürece ve yaklaşan tehlikelere dikkati çekiyorum. Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesi ortak değerlerimizde buluşmaya davet ediyorum. Girdikleri ihanet yolculuğundan vazgeçmeleri konusundan kesinkes uyarıyorum.



AFRİN HAREKATI



Afrin; Kobani ve Cezire ile birlikte terör örgütünün 3 sözde kantonundan birisidir. Zeytin Dalı Harekatı haklı, meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış halidir. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. İnsanlık düşmanı teröristlere, karadan, havadan hayatı dar ediyoruz. 21. günde önemli hedefler imha edilmiştir. İlk defa derinlemesine ilerleme kaydedilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında masumların zarar görmemesi için olağanüstü çaba gösterilmektedir. Şehit haberleri elbette bizleri derin üzne boğmaktadır. ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğramış, 2 kahramanımız şehit olmuştur. Patlama akıllara pek çok ihtimali getirmiştir. Doçka saldırısından mı yoksa teknik sorundan mı düştüğü kısa sürede belli umuyorum ki ortaya çıkacaktır.



Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik ve askeri sevkiyat vardır. Dün 9 kahramanımız şehit düşerken 11'i de yaralanmıştır. Acısı ocaklara kor gibi düşmüştür. Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum. Terörle mücadelenin bir doğası vardır. Vatan savunmasının acı verici sonuçları arzu etmeksek de doğmaktadır. Şehitlik makamı vatana, bayrağa ve millete feda edilmiş bir ömrüm şan ve şerefidir. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik, içmeyeceğiz. Olayların perde arkasını görmeden öne çıkmadık, çıkmayacağız. Dünyevi menfaatler uğruna geçmişi silmedik. Aksine hizmet etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi ihanet kuşatmasını dağıtacağız. Onun bunun önünde el pençe divan durmayacağız. MHP bu ruh, bu inanç ve bu kabulleniş kapsamında yoluna devam edecek. Siyaseti mert ve adam gibi yaparak verdiği sözleri tutacak, her fedakarlığı Türk milleti için yerine getirecektir.Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır. Beka yoksa gellecek yoktur. Bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir geleceğin bekleyeceği siyasi gelişmelerin nasıl şekilleneceği milletimizin kardeşliğinin nasıl sürdürüleceği hepimizin düşünmesi gereken hayati konulardır. Bu önemli konuların milletimizin lehine sonuç verebilmesi partimizin yapacağız ustaca siyasi hamlelere, komploları görme ve çözme yeteneğine, sorunları milletimize anlatabilme becerisine bağlı olacaktır. Bu nedenle hepimize düşen görevin fazlalaştığı yeni dönem partimizin milletimiz nezdindeki yerini güçlendirecektir.MHP bir yanda tehditleri öngörü ile teşhis ederken diğer yanda Türkiye'ye hizmet için çalışmalarını sonuçlandıracaktır. Yaşanan bugünkü sürece ve yaklaşan tehlikelere dikkati çekiyorum. Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesi ortak değerlerimizde buluşmaya davet ediyorum. Girdikleri ihanet yolculuğundan vazgeçmeleri konusundan kesinkes uyarıyorum.Afrin; Kobani ve Cezire ile birlikte terör örgütünün 3 sözde kantonundan birisidir. Zeytin Dalı Harekatı haklı, meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış halidir. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. İnsanlık düşmanı teröristlere, karadan, havadan hayatı dar ediyoruz. 21. günde önemli hedefler imha edilmiştir. İlk defa derinlemesine ilerleme kaydedilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında masumların zarar görmemesi için olağanüstü çaba gösterilmektedir. Şehit haberleri elbette bizleri derin üzne boğmaktadır. ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğramış, 2 kahramanımız şehit olmuştur. Patlama akıllara pek çok ihtimali getirmiştir. Doçka saldırısından mı yoksa teknik sorundan mı düştüğü kısa sürede belli umuyorum ki ortaya çıkacaktır.Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik ve askeri sevkiyat vardır. Dün 9 kahramanımız şehit düşerken 11'i de yaralanmıştır. Acısı ocaklara kor gibi düşmüştür. Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum. Terörle mücadelenin bir doğası vardır. Vatan savunmasının acı verici sonuçları arzu etmeksek de doğmaktadır. Şehitlik makamı vatana, bayrağa ve millete feda edilmiş bir ömrüm şan ve şerefidir.