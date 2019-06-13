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Bahçeli yarından itibaren İstanbul'da olacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İBB Başkanlığı seçimi dolayısıyla yarından itibaren üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek.

Bahçeli yarından itibaren İstanbul'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla yarından itibaren üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları için yarın İstanbul'a gideceği bildirildi.

Bahçeli'nin yarın İstanbul'a girişi sırasında Çamlıca gişelerinde MHP İstanbul İl Teşkilatınca karşılanacağını ifade eden Kalaycı, Bahçeli ve beraberindekilerin karşılamanın ardından İstanbul İl Başkanlığına gideceğini aktardı. Kalaycı, aynı gün Bahçeli'nin Bengütürk TV ve Türkgün Gazetesi'ne ziyarette bulunacağını belirtti.

Bahçeli muhtarlarla kahvaltı edecek
Kalaycı, seçim çalışmaları için Bahçeli'nin cumartesi de muhtarlarla düzenlenen kahvaltıya katılacağına, akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyası temsilcileriyle buluşacağına dikkati çekti.

İstanbul'da geniş katılımlı toplantılara ağırlık verileceğini bildiren Kalaycı, Bahçeli'nin pazar günü de hemşehri dernekleri üyeleriyle bir araya geleceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #mhp
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