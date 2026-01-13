Bahçeli'den ABD açıklaması: "50 parçaya ayrılacağı günler uzak değil!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekilleri, partililer ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda kürsüye çıkan Bahçeli, iç siyasetten dış politikaya, tarihsel süreçlerden sınır güvenliğine kadar geniş bir yelpazede mesajlar verdi. Siyasetin ve zamanlamanın önemine değinen Bahçeli, MHP'nin tutarlı ve dengeli bir çizgi izlediğini vurguladı.

Bahçeli, vatanseverlik sınavından geçemeyen bir siyaset anlayışının topluma fayda sağlamayacağını belirtti. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bir metaforla açıklayan MHP lideri, karamsar tablolara karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz gemi metruk bir gemi değil, dev dalgalara cesaretle direnen iman ve irade gemisidir."

İNSANLIĞIN ÇÖZEMEDİĞİ İKİ BÜYÜK SORUN

Konuşmasında insanlık tarihine dair veriler paylaşan Bahçeli, ilk insanın 3 milyon yıl, düşünen insanın 1 milyon yıl, çağdaş insanın ise 200 bin yıl önce ortaya çıktığını hatırlattı. Tarih boyunca insanlığın "birlikte yaşama" ve "uluslararası düzen kurma" sorunlarını çözemediğine dikkat çeken Bahçeli, adaletsizliğe karşı hukukun, anlamsızlığa karşı ise sanatın geliştirildiğini ifade etti.

Dünyadaki mevcut durumu eleştiren Bahçeli, "Yaklaşık 5 milyar insan huzursuzluk sarmalında, çatışma ve savaşların odağındadır. Trump'ın söylediği sözler çivisi çıkan dünyanın halinden başka bir şey değildir." dedi.

DÜNYANIN HASTA ADAMI ARTIK ABD'DİR

ABD Başkanı Trump'ın politikalarını ve uluslararası hukuku yok sayan tavrını "küresel çeteleşme" olarak nitelendiren Bahçeli, demokrasinin dünya genelinde kayıp olduğunu savundu. Venezuela olayının bir test olduğunu, sıranın Grönland üzerinden Danimarka'ya gelebileceğini belirten Bahçeli, petrol ve doğal gaz gibi kaynakların çatışma motivasyonu haline geldiğini söyledi.

ABD'nin dünyayı bir felakete sürüklediğini savunan Bahçeli, Washington yönetimi için tarihi bir benzetme yaparak şu kehanette bulundu: "19. YY'da Osmanlı'ya hasta adam denmişti; bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. ABD'nin kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir."

Bahçeli ayrıca, "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok." anlayışının bir basiretsizlik örneği olduğunu belirterek, "Trump hukuku çiğnerse suç örgütünden farkı kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış politikadaki bir diğer başlık ise İran'daki gelişmeler oldu. İran'da yaşanan istikrarsızlığın Türkiye için de ciddi riskler barındırdığını ifade eden MHP lideri, süreci Gezi Parkı olaylarına benzetti. İran'ı zayıflatmayı amaçlayan odakların tanıdık olduğunu vurgulayan Bahçeli, ayrışma yerine birlik olunması gerektiğinin altını çizdi.

TÜRK'ÜN KANI KÜRT'E HARAMDIR

Konuşmasının son bölümünü Suriye'deki gelişmelere ayıran Bahçeli, Halep'teki çatışmaların düşündürücü olduğunu belirtti. Suriye ordusunun sivilleri tahliye etmesini olumlu karşılayan Bahçeli, bölgedeki terör unsurlarına sert çıktı. Mazlum kod adlı teröristin Siyonizmin yandaşı olduğunu belirten Bahçeli, DEM Parti yetkililerinin açıklamalarına da tepki gösterdi: "DEM Parti yetkililerinin Türkiye'yi uyarıyoruz diye başlayan çağrısı üzücüdür."

MHP lideri konuşmasını, etnik kökenler üzerinden yapılmak istenen kışkırtmalara karşı, "Bilinmelidir ki, Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türk'e haramdır." ifadelerini kullandı.