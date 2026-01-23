Bahçeli'den Ahmet Özer tepkisi: Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, kararın “Terörsüz Türkiye” hedefiyle çeliştiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bahçeli, söz konusu kararın hem hukuk ilkeleriyle hem de “Terörsüz Türkiye” hedefiyle bağdaşmadığını ifade etti.

“Terörsüz Türkiye hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi ‘Terörsüz Türkiye’ gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir.”

