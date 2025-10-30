Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Cumhuriyet’in 102. yılına ithaf etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir hediye gönderdi. Hediye üzerinde Cumhuriyet’in 102. yılına dair bir mesaj yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Cumhuriyet’in 102. yılına ithaf etti
Yayınlanma:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir hediye gönderdi.

Bahçeli’nin yaptırdığı özel tabloda, Erdoğan’ın resmi ve imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu bir arada yer aldı.

Tablonun üzerine Bahçeli’nin şu mesajı işlendi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.”

Bahçeli’nin hediyesi, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne özel olarak hazırlandı.

Beyoğlu’nda kız isteme gecesi faciaya döndü! 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldıBeyoğlu’nda kız isteme gecesi faciaya döndü! 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldıYurt
68 şube için kapanış kararı! Pizza devinde iflas yönetimi başlatıldı68 şube için kapanış kararı! Pizza devinde iflas yönetimi başlatıldıEkonomi
devlet bahçeli erdoğan
Günün Manşetleri
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Erdoğan ve DEM Parti heyeti yarın bir araya gelecek
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
Çok Okunanlar
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye!
Bir Cumhuriyet Şarkısı oyuncu kadrosu Bir Cumhuriyet Şarkısı oyuncu kadrosu
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup etti A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup etti
Samsun’da fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü Samsun’da fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü
🔴 CANLI Eşref Rüya 20. bölüm KANAL D canlı izle! 🔴 CANLI Eşref Rüya 20. bölüm KANAL D canlı izle!