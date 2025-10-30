Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Cumhuriyet’in 102. yılına ithaf etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir hediye gönderdi.

Bahçeli’nin yaptırdığı özel tabloda, Erdoğan’ın resmi ve imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu bir arada yer aldı.

Tablonun üzerine Bahçeli’nin şu mesajı işlendi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.”

Bahçeli’nin hediyesi, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne özel olarak hazırlandı.