Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Cumhuriyet’in 102. yılına ithaf etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir hediye gönderdi. Hediye üzerinde Cumhuriyet’in 102. yılına dair bir mesaj yer aldı.
Bahçeli’nin yaptırdığı özel tabloda, Erdoğan’ın resmi ve imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu bir arada yer aldı.
Tablonun üzerine Bahçeli’nin şu mesajı işlendi:
“Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.”
Bahçeli’nin hediyesi, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne özel olarak hazırlandı.