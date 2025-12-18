Bahçeli’den DEM Parti mitingine ‘yeşil ışık’

Siyaset gündemi, DEM Parti öncülüğünde kurulan Demokratik Toplum Platformu’nun Diyarbakır’da gerçekleştirmeyi planladığı kritik organizasyona kilitlendi.

Platformun Abdullah Öcalan’a özgürlük talebi ekseninde 4 Ocak 2026 Pazar günü düzenleyeceği miting öncesinde, Ankara kulislerini hareketlendiren açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

CNN Türk’e konuşan MHP lideri, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının demokratik bir zemin olduğunu belirtti. CHP’nin sahada aktif olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır." dedi. Demokrasinin ilkelerine atıfta bulunan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir.CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir."

"NE VAR BUNDA?"

Diğer partilerin faaliyetlerini örnek gösteren MHP lideri, 4 Ocak’taki organizasyonun abartılmaması gerektiğini savundu. Mitingin sakıncalı bir tarafı olmadığını "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur." sözleriyle dile getiren Bahçeli, "Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?" diyerek tavrını netleştirdi. Bahçeli ayrıca, DEM Parti’nin siyasi rotasına ilişkin de "DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Mitinge onay veren Bahçeli, çok kritik bir şerh düşmeyi de ihmal etmedi. Örgüt elebaşının geçmişteki açıklamalarını hatırlatan MHP lideri, özgürlük taleplerine karşı şu hatırlatmayı yaptı: "Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır."

Sürecin selameti açısından bu tarihin milat olduğunu vurgulayan Bahçeli, aksi yöndeki tutumların risklerine dikkat çekerek, "Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının 'Terörsüz Türkiye' hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum." dedi. Mitingde dile getirilecek talepler konusunda "4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz." diyen Bahçeli, 27 Şubat çağrısının gölgelenmemesi gerektiğinin altını çizerek "Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin." uyarısında bulundu.

Bahçeli sözlerini Diyarbakır halkına seslenerek şu ifadelerle noktaladı: "Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum."