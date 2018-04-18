Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı İsmet Özçelik, erken seçim tartışmalarının başlamasıyla Ankara kulislerinde ne konuşulduğunu yazdı. Özçelik yazısında, "Siyasi kulislerde Bahçeli’nin Ecevit’e yaptıkları konuşuluyor. 'Bahçeli Ecevit’e kurduğu tuzağın bir benzerini Erdoğan’a kuruyor' görüşü dillendiriliyor. 2002’de MHP’de üst düzey yöneticilik yapan bir tanıdığım aradı. O da aynı görüşte" dedi.

İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı şöyle:



"Uzun süredir erken seçim olup olmayacağı tartışılıyor. Peş peşe açılan paketler

Tam gaz seçim ekonomisi

Taşeron işçilere kadro

Çiftçiye mazot desteği

AKP il kongrelerinin seçim mitinglerine dönüştürülmesi

MHP ile erken ittifak

DOĞAN MEDYANIN SATIŞI



En son Doğan Medya’nın satışı. Basının “amiral gemisi” Hürriyet ile diğer gazete ve televizyonların erken seçim için kontrol altına alınmasının işaretiydi.



Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu satış için bir devlet bankasına talimat verildi. “Para bul” dendi. O devlet bankası istenen parayı vermek için 22 ülke, 45 bankanın kapısını çaldı. Bankacılık kulislerinde anlatılanlar böyle.



AMA IŞIK GÖRÜNMEDİ



AKP istiyordu. Ama ışık bir türlü görünmedi. “Erken seçim rafa kalktı” diyenler arttı. AKP adına araştırma yapan kamuoyu araştırma şirketleri, “Erken seçim intihar olur” uyarılarını sürdürdü.



BAHÇELİ SAHNEDE



Tam bunlar konuşulurken dün Bahçeli MHP Grup Toplantısında “26 Ağustos’ta erken seçim” çağrısı yaptı. Erdoğan ve AKP yöneticileri “Seçim zamanında yapılacak” derken Bahçeli’nin bu çıkışı ilginç oldu.



İHTİMALLER



Bir ihtimal Bahçeli bu açıklamayı AKP’nin bilgisi dahilinde yaptı. Yeni ittifak içinde danışıklı bir durum sözkonusu. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve AKP yöneticilerinin gazetecilere, “Erken seçim zamanında yapılacak” demeyip, “Öneri partinin yetkili kurullarında değerlendirilir” ifadelerini kullanması bu ihtimali güçlendirdi.



ERDOĞAN’IN HABERİ YOK MU?



Ama bir başka ihtimal daha var. Erdoğan dünkü grup konuşmasında sık sık seçimlerin 2019’da yapılacağından söz etti. Belli ki konuşmayı yazanlar Bahçeli’nin açıklamasını bilmiyordu.



Arkasından Meclis’te AKP kurmayları ile bir araya geldi. Bahçeli’nin açıklamasını değerlendirdiler. Eğer rol değilse yeni bir durum.



Görüştüğümüz AKP milletvekilleri için de Bahçeli’nin açıklamaları sürpriz oldu.



Şu anda tüm anketler Erdoğan’a desteğin yüzde 50’ye ulaşmadığını gösteriyor. Üstelik buna bir de “Suriye’ye saldıran ABD’ye desteğin” yarattığı sonuç eklendi. Peş peşe yapılan zamlar, çiftçi için önemli olan mazot fiyatının bir gün arayla artmasının yaratacağı tepki de ayrı.



BAHÇELİ’NİN SİCİLİ



Bahçeli’nin erken seçim hamlesi beni 2002’ye götürdü. Ecevit Hükümeti görev başındaydı. Ecevit, Mesut Yılmaz ile Bahçeli ortak basın toplantısı yapmışlar ve “Seçimler zamanında yapılacak” demişlerdi.



O günlerde ABD Irak’ı işgale hazırlanıyor ve Türkiye topraklarını, üsleri kullanmak istiyordu. Ecevit ise buna karşı çıkıyordu. ABD’nin acelesi vardı. Ecevit Hükümetini devirip yeni bir hükümet kurmak istiyordu.



Koalisyon ortakları “seçimler zamanında yapılacak” açıklamasından kısa bir süre sonra Bahçeli sürpriz bir şekilde “3 Kasım’da erken seçim” açıklaması yaptı. Bahçeli bu kararı kimle aldı bilinmiyor. Ama parti yönetimi ile almadığı kesin.



Çünkü dönemin MHP yöneticileri Bahçeli’nin açıklamasından habersizdi. Kendilerini arayan gazetecilere de “Nereden çıkarıyorsunuz, seçimler zamanında olacak” diye kızmışlardı.



TUZAK MI?



Siyasi kulislerde Bahçeli’nin Ecevit’e yaptıkları konuşuluyor. “Bahçeli Ecevit’e kurduğu tuzağın bir benzerini Erdoğan’a kuruyor” görüşü dillendiriliyor.



2002’de MHP’de üst düzey yöneticilik yapan bir tanıdığım aradı. O da aynı görüşte. Gerekçesi de şöyle:



“Kamuoyu araştırma kuruluşlarında çok sayıda dostum var. AKP-MHP ittifakı yüzde 50’ye yaklaşmış bile değil. Afrin sonrasında az bir artış oldu. Ama geçici. Nitekim kısa sürede durdu. MHP tabanı da Erdoğan’a soğuk. Erdoğan bu koşullarda erken seçime giderse kesin kaybedecek. Suriye’de Türkiye, Rusya, İran ittifakı kimleri rahatsız ediyor ona bakın. Bu işin içinde başka bir hesap var.”



Bahçeli 2002’de ortağı Ecevit’e büyük bir kazık atmıştı. Bakalım yeni ortağına da aynı şeyi yapacak mı?



İzliyoruz..!"



ulusal.com.tr "Uzun süredir erken seçim olup olmayacağı tartışılıyor. AKP , “Erken seçim yok” dese de alınan kararlar erken seçimi işaret ediyordu.En son Doğan Medya’nın satışı. Basının “amiral gemisi” Hürriyet ile diğer gazete ve televizyonların erken seçim için kontrol altına alınmasının işaretiydi.Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu satış için bir devlet bankasına talimat verildi. “Para bul” dendi. O devlet bankası istenen parayı vermek için 22 ülke, 45 bankanın kapısını çaldı. Bankacılık kulislerinde anlatılanlar böyle.AKP istiyordu. Ama ışık bir türlü görünmedi. “Erken seçim rafa kalktı” diyenler arttı. AKP adına araştırma yapan kamuoyu araştırma şirketleri, “Erken seçim intihar olur” uyarılarını sürdürdü.Tam bunlar konuşulurken dün Bahçeli MHP Grup Toplantısında “26 Ağustos’ta erken seçim” çağrısı yaptı. Erdoğan ve AKP yöneticileri “Seçim zamanında yapılacak” derken Bahçeli’nin bu çıkışı ilginç oldu.Bir ihtimal Bahçeli bu açıklamayı AKP’nin bilgisi dahilinde yaptı. Yeni ittifak içinde danışıklı bir durum sözkonusu. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve AKP yöneticilerinin gazetecilere, “Erken seçim zamanında yapılacak” demeyip, “Öneri partinin yetkili kurullarında değerlendirilir” ifadelerini kullanması bu ihtimali güçlendirdi.Ama bir başka ihtimal daha var. Erdoğan dünkü grup konuşmasında sık sık seçimlerin 2019’da yapılacağından söz etti. Belli ki konuşmayı yazanlar Bahçeli’nin açıklamasını bilmiyordu.Arkasından Meclis’te AKP kurmayları ile bir araya geldi. Bahçeli’nin açıklamasını değerlendirdiler. Eğer rol değilse yeni bir durum.Görüştüğümüz AKP milletvekilleri için de Bahçeli’nin açıklamaları sürpriz oldu.Şu anda tüm anketler Erdoğan’a desteğin yüzde 50’ye ulaşmadığını gösteriyor. Üstelik buna bir de “Suriye’ye saldıran ABD’ye desteğin” yarattığı sonuç eklendi. Peş peşe yapılan zamlar, çiftçi için önemli olan mazot fiyatının bir gün arayla artmasının yaratacağı tepki de ayrı.Bahçeli’nin erken seçim hamlesi beni 2002’ye götürdü. Ecevit Hükümeti görev başındaydı. Ecevit, Mesut Yılmaz ile Bahçeli ortak basın toplantısı yapmışlar ve “Seçimler zamanında yapılacak” demişlerdi.O günlerde ABD Irak’ı işgale hazırlanıyor ve Türkiye topraklarını, üsleri kullanmak istiyordu. Ecevit ise buna karşı çıkıyordu. ABD’nin acelesi vardı. Ecevit Hükümetini devirip yeni bir hükümet kurmak istiyordu.Koalisyon ortakları “seçimler zamanında yapılacak” açıklamasından kısa bir süre sonra Bahçeli sürpriz bir şekilde “3 Kasım’da erken seçim” açıklaması yaptı. Bahçeli bu kararı kimle aldı bilinmiyor. Ama parti yönetimi ile almadığı kesin.Çünkü dönemin MHP yöneticileri Bahçeli’nin açıklamasından habersizdi. Kendilerini arayan gazetecilere de “Nereden çıkarıyorsunuz, seçimler zamanında olacak” diye kızmışlardı.Siyasi kulislerde Bahçeli’nin Ecevit’e yaptıkları konuşuluyor. “Bahçeli Ecevit’e kurduğu tuzağın bir benzerini Erdoğan’a kuruyor” görüşü dillendiriliyor.2002’de MHP’de üst düzey yöneticilik yapan bir tanıdığım aradı. O da aynı görüşte. Gerekçesi de şöyle:“Kamuoyu araştırma kuruluşlarında çok sayıda dostum var. AKP-MHP ittifakı yüzde 50’ye yaklaşmış bile değil. Afrin sonrasında az bir artış oldu. Ama geçici. Nitekim kısa sürede durdu. MHP tabanı da Erdoğan’a soğuk. Erdoğan bu koşullarda erken seçime giderse kesin kaybedecek. Suriye’de Türkiye, Rusya, İran ittifakı kimleri rahatsız ediyor ona bakın. Bu işin içinde başka bir hesap var.”Bahçeli 2002’de ortağı Ecevit’e büyük bir kazık atmıştı. Bakalım yeni ortağına da aynı şeyi yapacak mı?İzliyoruz..!"