Bahçeli'den erken seçim tartışmalarına yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasında muhalefet kanadından gelen ara seçim ve erken seçim taleplerine net bir dille karşı çıkan Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin de kapsamlı çözüm önerileri sundu.

Muhalefetin erken ve ara seçim çağrılarına yanıt veren Bahçeli, bu taleplerin gündemlerinde olmadığını ve karşılık bulmayacağını belirtti. Bahçeli, konuyla ilgili olarak, "Seçim siyasi cambazlıklarla, yapay kriz çığırtkanlıklarıyla öne sürülecek bir oyuncak değildir. Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir. Onun hükmü, vakti geldiğinde tecelli edecektir. Ara formüllere, dolambaçlı yollara, keyfi oyunlara mahal verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mevcut istikrarının korunacağına vurgu yapan Bahçeli, seçim tartışmalarına yönelik değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:"Ara veya erken seçim diye tutturanlara diyeceğimiz budur. Türkiye'nin istikbaliyle oynatmayız, istikrarı tartışmaya açmayız. Milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz. Türkiye yoluna devam edecektir ve hiç kimse bu yürüyüşü durduramayacaktır"

OLAYLAR ÇOK BOYUTLU OLARAK İNCELENMELİ

MHP Lideri, gündeminin diğer bölümünde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde yaşanan okul saldırılarını ele aldı. Olayların yalnızca adli bir vaka olarak görülmemesi gerektiğini ve çok boyutlu incelenmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "Burada mesele sadece bir asayiş meselesi olarak ele alınamaz. Karşımızdaki tablo çağımızın çocuk ruhu üzerinde kurduğu baskılarla, aile bağlarında meydana gelen gevşemeyle, okul ikliminin ihtiyaç duyduğu destekle, dijital dünyanın denetimsiz alanlarıyla ve toplumsal değer aktarımındaki kırılmalarla birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

İnternet platformlarının ve sosyal ağların barındırdığı risklere dikkat çeken Bahçeli, bu mecralar üzerinden yürütülen faaliyetlerin geldiği noktayı eleştirdi. Bahçeli, durumun ciddiyetini şu sözlerle kaydetti:"Dijital mecraların sohbet odalarının, sohbet gruplarının, uygulama ve kanallarının masum bir haberleşme alanı olmaktan çıktığı, Türk milletinin köküne, gündemine, geleceğine dinamit döşemek isteyen haya yoksunlarının ellerinde fitnenin, tahrikin, suç ve suçluyu övmenin, kamu düzenine kast eden karanlık çağrıların öğütlediği bir ifsat hattına dönüştüğü artık inkar edilemez bir hakikattir."

KAMERALAR VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YETERLİ OLACAK MI?

Alınacak önlemlerin yüzeysel kalmaması gerektiğinin altını çizen MHP Lideri, olaylar yaşandıktan sonra atılacak adımların kalıcı bir çözüm getirmeyeceğini ifade etti. Bahçeli, "Çözüm yalnızca okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisinin varlığı değildir. Çözüm yalnızca adım başı duvarlara asılacak kameralar değildir" diyerek mevcut güvenlik tedbirlerinin tek başına yeterli olmadığını belirtti ve ekledi:"Hadise vuku bulduktan, canlarımızın yuvalarından uçtuktan sonra pansuman tedbirler sıralamak bizim meşgalemiz değildir. Mesele daha derindedir, mesele daha geniştir"

Sorunun kökten çözümü için toplumun tüm kesimlerine görevler düştüğünü aktaran Bahçeli; siyasetten akademiye, bürokrasiden medyaya kadar uzanan ortak bir eylem planı ve sorumluluk haritası çizdi:"Siyaset kurumu bu meselede çekişme dili üretmemelidir. Akademi sahici bilgiyle gösterilmelidir. Bürokrasi kurumlararası eşgüdümü güçlendirmelidir. Aileler evlatlarının iç dünyasına dikkatle bakmalıdır ve ailelerin dijital farkındalık kapasitesi artırılmalıdır. Medya acıyı çoğaltan bir yayıncılık anlayışından uzak durmalıdır. Silaha erişim, şiddet dili, akran zorbalığı, dijital radikalleşme ve toplumsal yalnızlaşma tek tek dosyalar halinde değil, ortak bir çocuk koruma mimarisi içinde değerlendirmelidir."

"İHMALLER BİRER BİRER ORTAYA ÇIKARILMALIDIR"

Okullardaki şiddet olaylarına ilişkin somut adımların hızla ve tavizsiz bir şekilde atılmasını isteyen Bahçeli, "Bizim talebimiz açıktır, bizim beklentimiz nettir" diyerek yetkili mercilere seslendi. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve sorumluların bulunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:"Sebepler sonuna kadar araştırılmalıdır. İhmaller varsa birer birer ortaya çıkarılmalıdır. Sorumluluk zincirini saklanmadan tespit edilmelidir. Okul güvenliğini, çocuklarımızın ruh sağlığını, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin huzurunu koruyacak kalıcı tedbirler vakit kaybetmeksizin alınmalıdır."