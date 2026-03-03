Bahçeli'den İran açıklaması: Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Gündeminde, küresel ve bölgesel ölçekte tansiyonu yükselten İran-İsrail gerilimi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgedeki askeri hamleleri vardı. Türkiye'nin bu süreçte sağduyulu tutumunu koruması ve barışçıl çabaları desteklemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, sıcak gelişmeler karşısında aklıselim bir siyasi çerçevede hareket edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARINA SERT TEPKİ

ABD'nin İran'a yönelik müdahalesinin hem bölgesel hem de küresel dengeyi derinden sarstığını belirten MHP lideri, Washington yönetiminin siyonizmin tahriklerine ve tehditlerine verdiği desteğin bu saldırıları gayrimeşru ile gayriahlaki kıldığını ifade etti. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığını dile getiren Bahçeli, suikast ve saldırılara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hani müzakereler sürüyordu? Hani anlaşmalar devam edecekti? Hamaney'i saldırı tam anlamıyla alçaklıktır. Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır. Müzakereler kisvesiyle İran'a tuzak kurulmuştur."

Konuşmasında Türkiye'nin iç dinamiklerine de değinen Bahçeli, iç cephenin sağlam tutulmasının hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Eleştirilerini muhalefete yönelten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatan ve millet sevgisi konusunda bize ayar vermeye çalışan siyasi ucubeler neyin kıyısından döndüğümüzü daha ne zaman anlayacaksınız? iç cephenin önemi anlamıştır. İç cephemiz sarsılırsa sağımız solumuzu haşareler basar. Vatan ve millet elden gidince ne yapalım oyu? Ne diyelim gelecek nesle? Hangi bahaneler üretelim ecdadımızın yüzüne? Bir eliniz balda bir eliniz yağda."

"SIRA TÜRKİYE'DE" İDDİALARINA YANIT

Bölgedeki çatışmaların ardından gündeme getirilen, hedefin Türkiye olabileceği yönündeki senaryolara da değinen Devlet Bahçeli, bu iddialara karşı tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'yi hedef almayı düşünenlere gözdağı veren Bahçeli, şunları kaydetti: "Ölümden öte köy yoktur. Ölürsek şehit kalırsak gazi olacağız. Bu inanca sahip kutlu iradeye sahibiz. Üstümüze kim geliyorsa, kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azabiyetin de bilincinde olsun. Yanlış hesap yapmasınlar. Bir ölürsek bin diriliriz. Bu vatana sonuna kadar sahip çıkarız. Korkak her gün kahraman bir gün ölür."

Saldırılarda hayatını kaybeden İranlılara ve İran'ın dini lideri Hamaney'e başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, İran'ın 2 bin 500 yıllık köklü bir maziye sahip olduğunu hatırlattı. İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğini belirten Bahçeli, ülkenin geleceğini siyonist dayatmaların değil, İran halkının iradesinin belirlemesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, İran'da yaşanan çatışmaların Türkiye dahil tüm bölge ülkelerini derinden etkilediğine dikkat çekerek, "İran İranlılarındır." ve "Siyonistlere boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Bölgedeki diğer kriz noktalarına da işaret eden MHP Genel Başkanı, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların son bulması temennisinde bulundu. Taraflara sükunet ve uzlaşı çağrısı yapan Bahçeli, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz. Barışmak yerine savaşmak cinayettir."