Bahçeli’den KKTC seçimine tepki: ‘KKTC Türkiye’ye katılma kararı almalıdır!’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.” dedi

Simge Sarıyar
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından açıklama yayımladı.

Bahçeli, seçime katılım oranının düşük olmasına dikkat çekerek, “KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.” ifadelerini kullandı.

“KKTC PARLAMENTOSU ACİLEN TOPLANMALIDIR”

Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Kıbrıs Türklüğünün geleceği açısından kritik bir çağrıda bulundu. Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından KKTC Parlamentosu’nun acilen toplanması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında federasyon tezlerine karşı da net bir tutum sergiledi.
Bahçeli’ye göre, federasyon seçeneği Kıbrıs Türklerinin varlığını ve bağımsızlığını tehdit ediyor. Bu nedenle KKTC’nin federasyon fikrine yeniden yönelmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

