Bahçeli'den MEB'in okullardaki Ramazan genelgesine tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uygulamanın yerinde bir adım olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanlığı 12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri konulu bir genelge yayınlamıştır. Yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır.Yine bugünlerde dağa taşa Allah dedirten her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kabe'de Hacılar Hu der Allah' isimli ilahiyi ve bu ilahiyi de seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz" dedi.

ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Genelgeye yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli, "Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare göreniniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Sözlerinin devamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve kararı eleştiren kesimlere yüklenen MHP lideri, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Ramazan ayı etkinliklerine Talibanlaşma ve gericilik diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller midir? Yeni yobazlık kendimize ait mukaddese yabancılık ve kaçış olarak tanımlanmayacak mıdır? Maarifin kalbinde Ramazan etkinliklerinin ne gibi bir sakıncası vardır? Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı ve İslam karşıtlığında birleşen taifesi bir anlatasın da duyalım öğrenelim. Din düşmanı olmayıp yalnızca İslam düşmanlığında mevziiye giren bu nedenle ruhunu iblisin emanetine veren çürük aydınlar ne istediklerini açık yüreklilikle söylesinler"

"BAL GİBİ, BUZ GİBİ GERİCİYİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Allah'a iman etmenin gericilik olarak gösterilmesine ve hedefe konmasına kesin bir dille karşı çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki Ramazan ayı etkinliklerine yönelik genelgesinin ardından başlayan tartışmalara değinen Bahçeli, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Milli Eğitim Bakanlığının az evvel ifade ettiğim genelgesinden dolayı Türkiye'de gerici, şeriatçı bir kuşatma varmış. Allah'a iman etmek gericilikse biz de bal gibi, buz gibi gericiyiz. Çocuklarımıza Ramazan ayının muteber ahlak ve manasını aktarmak gericilik olarak değerlendiriliyorsa biz de buna sonuna kadar ortağıyız''