Bahçeli'den mutlak butlan kararına ilk yorum: Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiştir

Şaibelerin gölgesinde gerçekleştirilen ve delege iradesinin usulsüzce yönlendirildiği saptanan kurultay sürecinin hukuken geçersiz sayılmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

Toygu Ökçün
Mahkemenin delege iradesini tescil eden ve kurumsal meşruiyeti koruyan kararına karşı gösterilen fevri tepkilere değinen MHP Lideri Bahçeli, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Sürecin yasal bir zeminde ilerlediğini belirten Bahçeli, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin kimliğini geleceğe taşıma iradesi en sağlıklı yol. Yargı kararlarını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir."

YÖNETİM KADEMESİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kurultayı haksız yöntemlerle ele geçiren mevcut yapının hukuken hükümsüz kaldığını belirten Devlet Bahçeli, mahkemenin verdiği kararın teknik detaylarını ve resmi kurumlara gönderilen talimatları şu sözlerle aktardı:

"Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vermiştir. Bu karar Kurultayın hukuken geçersiz olduğu anlamına gelmektedir. Mahkeme ayrıca bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağan üstü kurultayların ve bu süreçte alınan kararların hükümsüz olduğuna hükmetmiştir. Karar kapsamında Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Mahkeme kurultay öncesi yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu o dönemki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine hükmetmiştir. Kararın YSK'ya, ilgili seçim kurullarına ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir."

