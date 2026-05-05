Bahçeli'den "Mutlak Butlan" yanıtı: "Parçalanmasına müsaade edilmemeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Bahçeli’ye, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar tarafından ortaya atılan ve "CHP davasında mutlak butlan kararı yazıldı" şeklinde ifade edilen hukuki iddialar soruldu.

"CHP ÖNEMLİ BİR SİYASİ KURUMDUR"

Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel derinliğine ve kurumsal yapısına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesine veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz."

"MİLLETLE BULUŞMAYI TERCİH ETSİN"

Konuşmasının devamında ana muhalefet partisinin mevcut siyaset tarzını da eleştiren Bahçeli, partiye yönelik sorumluluk hatırlatması yaparak tavsiyelerini şu sözlerle dile getirdi:

"CHP ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin. Ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun."