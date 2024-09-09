Bahçeli'den Narin Güran açıklaması: "Caniler hesap vermeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahçeli'den Narin Güran açıklaması: "Caniler hesap vermeli"
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MHP liderinin açıklaması şöyle:

19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun.

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