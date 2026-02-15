Bahçeli’den o diziye tebrik: Başrol oyuncuyu aradı, bozkurt tablosu hediye etmek istediğini söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu telefonla aradı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizinin Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik mesajlar içerdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdiğini ifade etti.

Bahçeli, paylaşımında ayrıca kabul etmeleri halinde dizi ekibine “bozkurt tablosu” hediye etmek istediğini belirtti.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.”

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur. Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın da onlara eşlik ettiği dizi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturuyor.