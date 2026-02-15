Bahçeli’den o diziye tebrik: Başrol oyuncuyu aradı, bozkurt tablosu hediye etmek istediğini söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu telefonla arayarak tebrik ettiğini ve "bozkurt tablosu" hediye etmek istediğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bahçeli’den o diziye tebrik: Başrol oyuncuyu aradı, bozkurt tablosu hediye etmek istediğini söyledi
Yayınlanma:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu telefonla aradı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizinin Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik mesajlar içerdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdiğini ifade etti.

Bahçeli, paylaşımında ayrıca kabul etmeleri halinde dizi ekibine “bozkurt tablosu” hediye etmek istediğini belirtti.

Bahçeli’den o diziye tebrik: Başrol oyuncuyu aradı, bozkurt tablosu hediye etmek istediğini söyledi - Resim : 1

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.”

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur. Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın da onlara eşlik ettiği dizi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturuyor.

DEM Parti İmralı heyeti, yarın Abdullah Öcalan ile görüşecekDEM Parti İmralı heyeti, yarın Abdullah Öcalan ile görüşecekGündem
Arjantinli Bakanın canlı yayında zor anları: Elektrik çarpınca yere yığıldıArjantinli Bakanın canlı yayında zor anları: Elektrik çarpınca yere yığıldıDünya
devlet bahçeli Uraz Kaygilaroglu
Günün Manşetleri
İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşecek
Butik otelde klima yandı, dedektör çalışmadı!
4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor
21 İZBETON personeli gözaltına alındı
'Dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardı'
Emlakta yeni dönem başladı
Osman Bektaş’dan ‘Büyük Deprem’ açıklaması
Emekli ikramiyesi için 6 bin TL tahmini
Basın Müşaviri Furkan Torlak mı?
Küçükçekmece'de polise satırla saldırdı
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL
TOKİ KURA TAKVİMİ VE İL LİSTESİ (16-22 ŞUBAT) TOKİ KURA TAKVİMİ VE İL LİSTESİ (16-22 ŞUBAT)
BİM 17 Şubat Kataloğu: Ramazan hazırlığı başladı! Salı günü BİM’de neler var? BİM 17 Şubat Kataloğu: Ramazan hazırlığı başladı! Salı günü BİM’de neler var?
PTT'den emekliye 14 bin TL geri ödemesiz nakit desteği: İşte başvuru şartları PTT'den emekliye 14 bin TL geri ödemesiz nakit desteği: İşte başvuru şartları