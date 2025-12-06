Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: 'Provokatif söylemlere rağmen sonuca doğru gidiyoruz'

MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasının bir bölümünü Türkiye'deki güncel ahlaki krizlere ve yolsuzluk iddialarına ayırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşandığını iddia ettiği ve "Yüzyılın yolsuzluğu" olarak tanımladığı hadisenin geniş bir alana yayıldığını belirterek, "Bu bir ahlak krizi değil midir?" diye sordu.

Türk sporuna gölge düşüren futboldaki bahis soruşturması gibi konulara da değinen Bahçeli, mali piyasalardaki dolandırıcılıklara da dikkat çekti. Bahçeli, "Türk sporuna gölge düşürenlerin, Sermaye Piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki krizlere hepimizin kafa yorması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“AŞAMA AŞAMA SONUCA DOĞRU GİDİYORUZ”

Konuşmasının en dikkat çekici başlıklarından biri ise “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Bahçeli, süreçte ilerleme kaydedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.”