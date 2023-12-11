Bahçeli'den 'Yerel Seçim' Açıklaması: Komisyon Çalışmaları Sonuçlanmaya Yakın

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin ""Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir." açıklamasını yaptı.

Bahçeli'den 'Yerel Seçim' Açıklaması: Komisyon Çalışmaları Sonuçlanmaya Yakın
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Yerel seçimler yaklaşırken siyasi parti liderleri de partilerindeki çalışmalara odaklanmış durumda.

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerel seçim çalışmaları kapsamındaki görüşmesine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, "Şu aşamada öyle bir bilgi yok bizde ama komisyon çalışmaları devam ediyor. Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak." diye konuştu.

# MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli # mhp # yerel seçim
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