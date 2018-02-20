Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

Bahçelievler'de silahla yaralama

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir apartmana saklanan şüpheli, özel harekat polislerince yakalandı

Bahçelievler'de silahla yaralama

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi silahla yaralanırken, kaçarak apartmana saklanan şüpheliyi özel harekat polisleri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, yakınlardaki Erenler Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı yaralama #gözaltı #bahçelievler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.