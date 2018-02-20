Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir apartmana saklanan şüpheli, özel harekat polislerince yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi silahla yaralanırken, kaçarak apartmana saklanan şüpheliyi özel harekat polisleri yakaladı.



Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan, yakınlardaki Erenler Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.



Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.