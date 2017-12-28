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Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüs... 11 kişi tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüs soruşturması kapsamında adliyeye sevkedilen 20 şüpheliden 11'i tutuklandı. 9 kişi ise ise serbest bırakıldı.

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüs... 11 kişi tutuklandı

Bahçelievler'de 13 Aralık'ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

20 şüpheliden 11'i tutuklandı. 9 kişi ise ise serbest bırakıldı.

Minibüste yangın tüpü içinde gizlenen RDX, PENT ve HMX adlı patlayıcılar bulunmuş, bu patlayıcıların NATO envanterine kayıtlı olduğu belirlenmişti.

Sadece NATO envanterinde bulunan bombaların olduğu minibüste gözaltına alınan şüphelilerin PKK bağlantısı dikkat çekmişti.

RDX türü bomba daha önce Beşiktaş’ta 39 polisin şehit olduğu hain saldırıda da kullanılmıştı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #bahçelievler
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