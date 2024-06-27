Bahçelievler'de bina çöktü! İstanbul Valiliğinden açıklama geldi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde sesler geldi. Bunun üzerine binada oturan vatandaşlar hemen dışarıya çıktı.

Vatandaşların binayı boşaltmasından kısa bir süre sonra binada kısmi çökme meydana geldi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

7 katlı binanın ilk 3 katı çökerken diğer katlar zeminin üzerinde kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı binada ekiplerin tedbiren yaptığı çalışmada yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

KAÇAK OLARAK 3 KAT İLAVE EDİLMİŞ

Yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980 yılında 4 katlı olarak ruhsat aldığı tespit edildi. Binaya, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlendi.

Boşaltılan çevre binalardan tedbiren karot örneği alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek, "Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerinde incelemelerde bulundu. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada, binanın ilk üç katının dikey olarak toprağa doğru çöktüğünü söyledi.

Şu anda binanın görünen kısımlarının 4-5-6 ve 7'nci katları olduğunu anlatan Hakan Bahadır, arkasındaki iki apartmanın tuğlalarının zarar gördüğünü, kolon ve kirişlerinin ise çökmeden etkilenmediğini dile getirdi. "Birisi tam hasarlı, 3 katı çökmüş durumda. 4 apartmanımızı boşalttık." diyen Bahadır, vatandaşların otellerde misafir edileceğini kaydetti.

Hakan Bahadır, kısmen çöken binaya ilişkin belediyeye bir başvuru yapılmadığına dikkati çekerek, "Yıkımı bekleyen bir bina değil ama yapı zaten eski. 1980 yılı, bir de 3 katı 1994 yılında kaçak yapılmış. Maalesef sıkıntılı bir binaymış. Bir an önce yıkılması gereken bir binaymış." ifadelerini kullandı.

Binaya ilişkin geçmişte şikayet veya başvuru olması halinde zorla da karot aldırıldığını vurgulayan Hakan Bahadır, 1999 depremi öncesindeki yönetmeliklerle yapılan binaların tümünün sorunlu olduğunun altını çizdi.

Bahadır, binaya sonradan yüzde 70 oranında sonradan kaçak kat eklendiği belirterek, "İlçede buna benzer çok fazla bina yok, bize gelmiş yok. Karot alınmış, boşaltılması gereken böyle bina yok. Bizde sadece kentsel dönüşüme uğrayacak 265 bina var. Müteahhit arkadaşlarla komşularım anlaşmışlar. Normal yıkılacak, yani acil durumda olmayan 265 binayı yıkacağız." ifadelerine yer verdi.

İlçede 6 Şubat depremlerinden sonra belediyenin sahada yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerini anlatan Hakan Bahadır, "'Bahçelievler'in yapı stoğu çok çok iyidir.' demiyorum. Zaten belli coğrafi yapısı ama sahil bandından biraz uzak olduğumuz için orta seviyedeyiz biz, çok kötü değiliz. Buradan da kimsenin kalbine su serpmiyorum. Lütfen 1999 depremi, yönetmeliği öncesindeki tüm binaları yenileyelim." çağrısında bulundu.

Hakan Bahadır, bu kapsamda kendilerinin ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "İstanbul'daki kentsel dönüşüm hadisesini şurada biz çözmeye gayret ediyoruz ama bu 60-70 yılın sorunu. Çarpık kentleşme burada 70 yıldır olmuş. Burada şunu da söyleyeyim: Lütfen buna siyasi bir bakış getirmesin hiçbir parti. Lütfen, istirham ediyorum. Bahçelievlerli bir komşuları olarak, belediye başkanı olarak değil. Siyasi bir bakışla bakmasınlar, depremin siyaseti olmaz. Biz uğraşıyoruz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız uğraşıyor. Bakın polisinden AFAD'ına, itfaiyesine kadar tüm ekipler burada. Birliktelik önemli." dedi.