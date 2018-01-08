MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Erdoğan” çıkışına AKP ve CHP’den ilk değerlendirmeler geldi. AKP Bahçeli'nin açıklamalarını olumlu buldu. CHP'den ise “MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz" açıklaması geldi.

AKP olumlu buldu, CHP tepki gösterdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ı destekleyen açıklamaları Meclis’in gündemindeydi.



AKP Bahçeli’nin açıklamasını olumlu buldu. Açıklamayı AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptı. Turan ittifakın resmiyete olması gerektiğini söyledi.

"Başından beri ittifakın siyasi tarihte fiilen uygulandığını biliyoruz. Bunun resmi karşılığı olmamış. Tüm partiler bir araya gelsin, ittifakın resmi halini ete kemiğe büründürelim."



Turan, ittifak eleştirilerine bu sözlerle yanıt verdi.

"HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel ittifak diyeceksiniz, MHP ile AK Parti bir araya gelince bu nasıl iş diyeceksiniz. İttifak her parti için haktır."



Bahçeli’nin açıklamalarına CHP’den ise tepki geldi.

"Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin."



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilginç bir yorum yaptı.

"Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var."







ulusal.com.tr