Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi!

DEM Parti Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumundakilerin şartlı salıverme imkanları sağlayan bir kanun teklifi sundu. Bu kanun teklifinden yalnızca bir hafta sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı "umut hakkı" çıkışını yaptı.

İrmez'in hazırladığı teklifin gerekçesinde, Bahçeli'nin vurguladığı “Umut hakkı” anlayışının olması Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan tarafından "Türk milletine suikast planı" olarak yorumlandı.

Söz konusu kavram, özellikle uzun süreli hapis cezaları alan mahkumların belirli koşullarla yeniden salınmasını kapsıyor.

Bahçeli'nin uzattığı elden bir hafta sonra da teklifin hızla komisyona gittiği dikkat çekti.