Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi!
Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan sosyal medyadan, Bahçeli 'nin "umut hakkı" çıkışının, DEM Partili Mehmet Zeki İrmez, Öcalan'ın durumundakilerin şartlı salıverilmesine olanak sağlayan bir kanun teklifinden bir hafta sonra olduğunu duyurdu.
DEM Parti Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumundakilerin şartlı salıverme imkanları sağlayan bir kanun teklifi sundu. Bu kanun teklifinden yalnızca bir hafta sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı "umut hakkı" çıkışını yaptı.
İrmez'in hazırladığı teklifin gerekçesinde, Bahçeli'nin vurguladığı “Umut hakkı” anlayışının olması Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan tarafından "Türk milletine suikast planı" olarak yorumlandı.
Söz konusu kavram, özellikle uzun süreli hapis cezaları alan mahkumların belirli koşullarla yeniden salınmasını kapsıyor.
Bahçeli'nin uzattığı elden bir hafta sonra da teklifin hızla komisyona gittiği dikkat çekti.
Türk milletine suikast planlı.— Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) October 22, 2024
DEM Partili Mehmet Zeki İrmez, Öcalan'ın durumundakilerin şartlı salıverilmesine olanak sağlayan bir kanun teklifi veriyor. Bahçeli elini uzatmadan 1 hafta önce.
Ve bakın gerekçesinde ne var? Bahçeli'nin bugün bahsettiği "Umut hakkı" kavramı. pic.twitter.com/mzKOgJvPIf
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi