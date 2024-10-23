Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi!

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan sosyal medyadan, Bahçeli 'nin "umut hakkı" çıkışının, DEM Partili Mehmet Zeki İrmez, Öcalan'ın durumundakilerin şartlı salıverilmesine olanak sağlayan bir kanun teklifinden bir hafta sonra olduğunu duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi!
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DEM Parti Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumundakilerin şartlı salıverme imkanları sağlayan bir kanun teklifi sundu. Bu kanun teklifinden yalnızca bir hafta sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı "umut hakkı" çıkışını yaptı.

Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi! - Resim : 1

İrmez'in hazırladığı teklifin gerekçesinde, Bahçeli'nin vurguladığı “Umut hakkı” anlayışının olması Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan tarafından "Türk  milletine suikast planı" olarak yorumlandı.

Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi! - Resim : 2

Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi! - Resim : 3

 Söz konusu kavram, özellikle uzun süreli hapis cezaları alan mahkumların belirli koşullarla yeniden salınmasını kapsıyor.

Bahçeli'nin uzattığı elden bir hafta sonra da teklifin hızla komisyona gittiği dikkat çekti.

Bahçeli'nin 'umut hakkı' açıklaması, İrmez'in Öcalan teklifinden sonra geldi! - Resim : 4

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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