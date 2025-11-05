Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 152 hakem ortak açıklama yaptı
“Bahis oynadığı” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 152 futbol hakemi, ortak bir bildiri yayımlayarak “Aktif olarak bahis oynamadık, yönettiğimiz maçlarda bahis almadık” ifadelerini kullandı.
PFDK’ya sevk edilen 152 hakem, kamuoyundaki “aktif bahis” iddialarına yanıt verdi.
Hakemler, yayımladıkları ortak açıklamada, “Aktif olarak bahis oynamadık” ifadesini kullandı.
Açıklamada, “152 futbol hakemi olarak iddialarda yer aldığı şekilde ‘aktif’ olarak bahis oynamadığımızı ve hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda bahis oynamadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.
Hakemler, kurumlarından destek görmediklerini vurguladı:
“Bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, yıllarca hizmet ettiğimiz kurumun bizi bu kadar yalnız bırakmasını ve toplum önüne atmasını üzüntüyle izliyoruz.”
Hakemler, iddiaların büyük kısmının amatör dönemlerine ait olduğunu belirtti:
“Bahsi geçen durumlar, 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde yaşanmıştır. Bugün ‘aktif bahis’ iddiasıyla yansıtılması gerçeği çarpıtmaktadır.”
Hakemler, “Temiz eller” operasyonunda suçsuz yere hedef alındıklarını söyledi:
“Eğer bir temizlik operasyonu yapılıyorsa, en masum taraf biziz. Federasyon bizi suçsuz yere hiçe saymıştır.”
Hakemler, yalnızca kendilerinin değil, tüm futbol paydaşlarının incelenmesini istedi:
“Federasyon bünyesindeki tüm paydaşların gerekli incelemeye tabii tutulması en büyük beklentimizdir.”
Hakemler, yıllarca tarafsızlık ve adaletle görev yaptıklarını vurguladı:
“Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için fedakârlık yapmış insanlarız.”
Açıklama şu sözlerle sona erdi:
“Gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesini istiyoruz. Futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güveniyoruz.”