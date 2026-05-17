Bahis oynamadığını iddia etti! Kütahyalı: "Paranın kimden geldiğine bakmadım"

Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde; hayatı boyunca bahis oynamadığını, suç örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Toygu Ökçün
Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerden 154'ü dün adliyeye sevk edildi.

Emniyet sorgusunda Kütahyalı'ya, 2021-2024 yılları arasında 192 farklı işlemle hesabına giren toplam 35 milyon 201 bin TL soruldu. Bu tutarın bahis geliri olmadığını savunan Kütahyalı, paranın kredi kartı borçlarını yönetmek için yapılan işlemlerden kaynaklandığını iddia etti. Kütahyalı, "Bu tutar benim kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Benim kredi kartımdan para çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir" ifadelerini kullandı.

"PARANIN KİMDEN GELDİĞİNE BAKMADIM"

Ödemelerin geldiği kuruluşların yasa dışı bahis bağlantısından haberdar olmadığını öne süren Kütahyalı, paranın kaynağını sorgulamadığını belirterek şöyle devam etti:

"Ben sadece bana ödenmesi gereken borcun benim hesabıma gelip gelmemesi ile ilgilindim, paranın bana kimden geldiğine bakmadım. Bu ödeme kuruluşlarını bilmem bu kuruluşlarda hesabım yoktur. Bu kuruluşların ne iş yaptığını nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim."

"HAYATIMDA KESİNLİKLE BAHİS OYNAMADIM"

Suç örgütü üyeliği suçlamasını kesin bir dille reddeden Kütahyalı, geçmişinin araştırılmasını istedi. "Hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur, burada belirtilen ve bana isnat edilen bu suçlamaların kenarından bile geçmedim" diyen Kütahyalı, ifadesinde şunları kaydetti:

"Hayatımda kesinlikle bahis oynamadım. Tüm hayatım araştırılsın bahis ve kumarın izine rastlanılmaz. Kripto para cüzdanım yoktur. Elektronik para kuruluşları ile ilgili tek bir hesabım ve onlara para göndermişliğim yok."

"HAMİLE EŞİM VE İKİ KIZIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

İfadesinin sonunda ailesine vurgu yapan Rasim Ozan Kütahyalı, işlemlerin tamamen şahsi finansal yönetim amaçlı olduğunu savundu. Kütahyalı, "Bir an evvel hamile olan eşime ve iki kızıma kavuşmak istiyorum. Hamile olan eşimin ve iki kızımın 3 gündür yaşadığı ızdırap beni mahvediyor" diyerek tahliyesini talep etti.

Kaynak: Aydınlık

