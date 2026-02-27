Bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4’er yıldan 13’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dosya İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklu şüpheliler Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların çeşitli suçlamalar çerçevesinde 4’er yıldan 13’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Dosya, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasa dışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma, bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir.”

Hazırlanan iddianamede hakemler; Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman

Futbolcular; Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Mert Hakan Yandaş ile,

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, "şüpheli" olarak yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

