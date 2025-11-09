‘Bahis’ soruşturmasında flaş gelişme! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi

Futboldaki yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. “Müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında, “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KULÜP YÖNETİCİLERİYLE SINIRLI KALMAYACAK

Soruşturmayı yürüten savcılık kaynakları, incelemenin yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını belirtti. Bahis bağlantılarının futbolun farklı kademelerine uzandığı ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.

TFF SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun da soruşturma sürecini yakından izlediği, disiplin yönünden olası yaptırımlara ilişkin hazırlık yaptığı öğrenildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE MAHKEMEYE ÇIKACAK

Gözaltındaki diğer şüphelilerin de savcılık sorgularının ardından adli kontrol veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

