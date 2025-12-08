Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltında tutulan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi. Çakar'ın hastanede anjiyoya alındığı öğrenildi.

Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı
"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında yer alan eski hakem ve ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çakar'ın, gözaltı sürecindeyken bir rahatsızlık geçirdiği belirtildi.

KALP KRİZİ İDDİALARI YALANLANDI

Çakar'ın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgilerde kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar ortaya çıksa da, Beyaz TV ekranlarında konuşan Ertem Şener, bu iddiaları yalanladı. Şener, sabah saatlerinde Çakar'ın kalp spazmı yaşadığını ifade etti. Şener, bu hayati bilgiyi doğrudan Ahmet Çakar’ın avukatından edindiğini aktardı.

Bahis soruşturması kapsamında toplam 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken, Ahmet Çakar'ın adliye sevk süreci sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. 

Birgün Gazetesi'ne göre, tedavisi devam eden Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı bilgisine ulaşıldı.

Van’da deprem paniği! Uzman isimden açıklama geldi: Daha büyük bir deprem olur mu?Van’da deprem paniği! Uzman isimden açıklama geldi: Daha büyük bir deprem olur mu?Gündem
Kar yağışı Başkale’yi vurdu! Araçlar kara gömüldü, yollar ulaşıma kapandıKar yağışı Başkale’yi vurdu! Araçlar kara gömüldü, yollar ulaşıma kapandıYurt
