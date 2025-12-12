Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Ahmet Çakar hakkında verilen karar belli oldu

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile ilgili süreç netlik kazandı.

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermesi gereken Çakar hakkında yürütülen işlemler İstanbul’da gerçekleştirildi.

SAĞLIK NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ahmet Çakar’ın, gözaltı kararı sonrasında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Çakar, ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti.

Tedavisinin ardından savcılığa gelen Ahmet Çakar, bahis soruşturması kapsamında yetkililere ifade verdi. Savcılıkta gerçekleştirilen işlemlerin ardından dosya kapsamında gerekli değerlendirmeler yapıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifadesi alınan Ahmet Çakar, yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.